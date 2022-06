Joseph Zoderer è morto/ Fatale una caduta in casa: lo scrittore aveva 86 anni

Lutto nel mondo della letteratura italiana e tedesca. Oggi, mercoledì 1 giugno 2022, è morto lo scrittore Joseph Zoderer: l’altoatesino si è spento all’ospedale di Bolzano dove era ricoverato da ieri sera, a causa di una brutta in casa nel suo appartamento nel centro di Brunico. La corsa al nosocomio non è servita a nulla: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nato a Merano nel 1935, Joseph Zoderer era uno dei grandi protagonisti della letteratura italo-tedesca e il suo romanzo più conosciuto è certamente Die Walsche – L’italiana, dedicato al rapporto difficile tra due giovani, lui italiano e lei di madrelingua tedesca. Tra gli altri libri non possiamo non ricordare La felicità di lavarsi le mani (1987), mentre nei prossimi mesi uscirà il suo ultimo romanzo, L’inganno della felicità, per La nave di Teseo.

Addio a Joseph Zoderer

Nel corso della sua luminosa carriera Joseph Zoderer ha raccolto numerosi premi e riconoscimenti. Tra i più rinomati ricordiamo il Premio Catullo di Sirmione nel 1986, il Premio Rotary della Regione Trentino-Alto Adige nel 2000 e il Premio Ostana nel 1982. Importante il legame con Merano, come certificato dal conferimento della cittadinanza onoraria arrivato nel 2015. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dello scrittore 86enne, così il presidente della Provincia Arno Kompatscher “l’Alto Adige ha perso un grande scrittore che non solo ha lasciato un segno immenso nella letteratura contemporanea in Alto Adige, ma è stato notato anche molto lontano. È diventato un mediatore culturale: con le sue opere ha avvicinato il mondo vivace dell’Alto Adige ad un pubblico internazionale”. L’assessore alla Cultura italiana, Giuliano Vettorato, ha ricordato: “Zoderer ha sempre rivolto il suo sguardo alle realtà di confine, è stato un grande narratore di frontiera e ha raccontato storie e contraddizioni del cammino della convivenza nella nostra terra”

