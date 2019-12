Joshua Jackson e Jodie Turner Smith si sono sposati?/ Il Pacey di Dawson’s Creek…

Come un fulmine a ciel sereno, almeno per i fan, è arrivata la notizia del presunto matrimonio tra Joshua Jackson e Jodie Turner Smith. I due sono legati da un anno ormai, almeno ufficialmente, e il loro matrimonio è stato annunciato dai siti di gossip americani e non confermato, almeno per il momento, dai diretti interessati. Conoscendo l’amato attore che tutti ricordano come Pacey di Dawson’s Creek, l’annuncio ufficiale potrebbe non arrivare ma quello che è certo è che il gossip ha preso piede e sta facendo il giro del mondo e non sembra volersi fermare, anzi. Secondo quanto riporta il tabloid Us Weekly sembra proprio che Joshua Jackson e Jodie Turner Smith si siano sposati in gran segreto dopo un solo anno d’amore. I due si sono mostrai al pubblico sul red carpet soltanto a metà novembre, in occasione della première del film “Queen & Slim” in cui lei è la protagonista e in quell’occasione lei ha sfoggiato un anello di diamanti che ha lasciato intendere che la proposta ci fosse già stata.

JOSHUA JACKSON, MARITO E PADRE?

Lo stesso tabloid riporta un altro indizio annunciando che la coppia sia stata avvistata fuori da un tribunale dopo aver ottenuto una licenza di matrimonio già lo scorso mese di agosto e, addirittura, si parla di una possibile gravidanza con lei. Se così fosse questa volta per Joshua Jackson le cose si sono evolute molto presto visto che in passato è rimasto legato a lungo alle sue donne senza mai spingersi così oltre. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta a pranzo e tenendosi per mano a novembre 2018 e adesso, un anno dopo, potrebbero essere marito e moglie e, forse, anche genitori molto presto. Sui social tra i commenti c’è già chi sta facendo le congratulazioni all’attore che in passato, lo ricordiamo, è stato legato a Diane Kruger per 10 anni fino al 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA