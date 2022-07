Jova Beach Party 2022, Marina di Ravenna/ Ospiti e scaletta: Fedez, Tananai e Ballo

Jova Beach Party 2022, seconda tappa a Marina di Ravenna

Il Jova Beach Party 2022 arriva a Marina di Ravenna. Dopo il grande debutto che lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone, Jovanotti approda a Marina di Ravenna per la seconda tappa – 8 e 9 luglio – del suo tour estivo. Per l’occasione oggi, venerdì 8 luglio, è uscito “OASI”, il nuovo capitolo del Disco del sole, con 5 pezzi nuovi: “Sensibile all’estate”, “E si fa bello per te”, “OASI”, “In viaggio” e “Yallayalla”. “La musica inizia intorno alle 1430 e non si ferma fino a mezzanotte (e comunque arrivate quando vi pare, noi siamo qui). È un flusso continuo generato dall’avvicendarsi di ospiti e jam session che nascono sui tre palchi (il sound system #sbamstage il palco in mezzo alla spiaggia #kontikistage e il #maistage, il veliero che di notte diventa astronave”, ha scritto su Instagram Lorenzo Cherubini, annunciando la prima data a Marina di Ravenna

Gli ospiti del Jova Beach Party 2022 a Marina di Ravenna

Sono molti gli ospiti che si alterneranno sui palchi del Jova Beach Party 2022 a Marina di Ravenna. Mirko Casadei ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram direttamente da sotto il grande palco allestito sulla spiaggia (dovrebbe essere tra gli ospiti della data di sabato 9 luglio, almeno sulla base dell’elenco ufficiale), Tananai ha pubblicato una storia in cui ha dato anche l’orario dell’esibizione: “Oggi canto al Jova Beach Party alle 18.30!“. Anche Fedez ha pubblicato una storia in ascensore in cui ha annunciato: “Andando dal mio amico Lorenzo Jova”. Sulla app ufficiale del Jova Beach Party compaiono anche i nome degli Extraliscio, Benny Benassi, Nicola Zucchi e Nicola ‘Ballo’ Balestri, bassista di Cesare Cremonini. Sul palco anche Ackeejuice Rockers, Chico Trujillo, Constantin, Davide Shorty, Etran De L’Air, MazZz e Riccardo Marchi. Nell’elenco ufficiale degli ospiti manca Gianni Morandi, presente alla prima dello show di Lignano Sabbiadoro, ma il cantante di Monghidoro ha rivelato che sarà presente in quasi tutte le date del tour.

