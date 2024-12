Genitori Bernardo Cherubini, chi sono la mamma e il papà del fratello di Jovanotti

Questa sera Bernardo Cherubini entrerà nella casa del Grande Fratello come nuovo concorrente del reality, il fratello di Jovanotti sarà di scena nel loft più spiato d’Italia e racconterà la sua storia al pubblico di Canale Cinque che non ha avuto modo di conoscerlo fino ad oggi. E una menzione speciale la meritano i genitori di Bernardo Cherubini, che ovviamente sono gli stessi di Jovanotti, parliamo di Mario Cherubini e Viola Cardinali, che dal loro amore hanno messo al mondo anche altri due figli, Anna e Umberto, prematuramente scomparso in un incidente aereo.

A parlare dei genitori di Bernardo Cherubini in passato è stato Jovanotti, che ha raccontato il rapporto con la madre: “Mia madre invece mi ha sempre sostenuto” – ha continuato l’artista – Le chiesi soldi e lei me li diede, fu bello. Le tasche piene di sassi l’ho scritta pensando a lei, da bambino mi mettevo i sassi in tasca”. Riguardo al padre, il cantante ha confidato di aver incontrato un uomo in Cile molto somigliante a lui e di aver immaginato che dopo la morte suo padre vivesse lì.

Genitori Bernardo Cherubini, che mestiere facevano

Mario Cherubini e Viola Cardinali, i genitori di Bernardo Cherubini nella vita hanno sempre fatto lavori umili, lui lavorava presso il Vaticano con vari incarichi, della madre non si hanno molte informazioni, se non che è rimasta profondamente segnata dalla morte prematura del figlio Umberto, come confermato da Jovanotti in una intervista rilasciata qualche anno fa. Mario Cherubini è morto nel 2015, mentre la mamma di Bernardo Cherubini era venuta a mancare cinque anni prima, nel 2010, e a lei Lorenzo ha dedicato la canzone Le tasche piene di sassi, uno dei suoi brani più iconici.

E chissà che Mario Cherubini e Viola Cardinali, genitori di Bernardo Cherubini, non possano essere menzionati nel corso dell’avventura del figlio al Grande Fratello, in partenza questa sera.