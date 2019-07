Jova Beach Party Albenga annullato/ Prossima tappa il 30 luglio a Viareggio

Jova Beach Party Albenga annullato

Il Jova Beach Party doveva stasera, 27 luglio 2019, andare in scena ad Albenga in Ligura, ma l’evento è stato annullato. Questo perché dopo i controlli del caso si è scoperto che la spiaggia dove si doveva tenere era abusiva. Un evento rimandato che prima di tutto ha messo in difficoltà la Liguria, ora impegnata per cercare di dare ai suoi cittadini un evento sostitutivo che veda protagonista Lorenzo Jovanotti. Sono diversi i comuni che si sono fatti avanti per mettere in scena una nuova data. Si parte dalla piccolissima Toirano, fino ad Andora e Imperia. L’ultima proposta è arrivata da Rapallo con il sindaco che ha parlato di un palco mobile installato direttamente sull’acqua, posto davanti al lungomare per far vivere a tutti una serata indimenticabile. Al momento non ci sono informazioni chiare su quelle che saranno le decisioni dell’entourage del cantante romano.

Le prossime date del Jova Beach Party

Il Jova Beach Party non si ferma di fronte all’annullamento della data di Albenga, ma si tornerà in scena già il prossimo 30 luglio con l’evento di Viareggio alla Spiaggia Muraglione. Successivamente Lorenzo Jovanotti sarà prima al Lido di Fermo, sul lungomare, il 3 agosto e a Praia a Mare, presso la Dino Beach Area, il 7. Il 10 invece Cherubini sarà nello splendido scenario della Calabria presso Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria, all’Area Natura Village. Il 13 agosto invece si andrà avanti a Policoro per poi proseguire il 17 a Vasto, evento sold out, e il 20 al Lido degli Estensi. Completeranno l’evento le tappe di Plan de Corones, Lignano Sabbiadoro, Viareggio rispettivamente 24, 28 e 31 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA