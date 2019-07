Jova Beach Party, Olbia/ Scaletta canzoni e tutte le informazioni (23 luglio 2019)

Jova Beach Party sbarca a Olbia!

Il Jova Beach Party scende in piazza a Olbia stasera, 23 luglio 2019. Non si tratta di un concerto come gli altri, ma di un vero e proprio happening, un evento che coinvolge il pubblico pronto ad emozionarsi e a vivere il tutto con presenza. Il pubblico segue l’artista sempre con grande passione, dimostrandogli affetto e anche sostegno. La scelta di Lorenzo è stata quella di farsi avanti in un mondo tecnologico e distinguendosi dagli altri come ha sempre fatto anche in passato. Già negli anni novanta infatti l’artista si era mostrato in grado di dare uno swing al movimento musicale italiano, portando il rap nelle discoteche e presentandosi con uno slang tutto suo che in moltissimi arrivarono a copiare. All’inizio del nuovo millennio poi era arrivata la svolta con una scelta musicale diversa e la volontà di legarsi a un pubblico che con lui era cresciuto.

Jova Beach Party, Olbia: Fiorello è il super ospite

Il Jova Beach Party di Olbia presenterà anche sul palcoscenico un super ospite, sarà il momento di veder prendere la scena a Fiorello. Con il noto conduttore porterà sul palcoscenico un duetto che sicuramente richiederà anche la collaborazione di parte del pubblico. Tra gli ospiti ci saranno anche diversi personaggi internazionali come gli Antibalas dagli Stati Uniti, Ka Gato Preto da Mozambico, Ghana e Portogallo e Riva Starr dall’Inghilterra. Inoltre vedremo i gruppi italiani Ackeejuice Rockers e Forelock & Arawak. L’evento partirà alle ore 16.00 con la presenza appunto di questi artisti, mentre Lorenzo Cherubini sarà sul palcoscenico a partire dalle ore 20.30. Il Sindaco Settimo Nizzi ha voluto specificare come si stia lavorando molto per la sicurezza. Per quanto riguarda i trasporti sarà possibile lasciare il proprio autoveicolo nei parcheggi dei centri commerciali, Auchan, Gallura e Terranova. Mentre Aspo garantirà dalle 13 alle 2 il servizio di navetta.

La scaletta del concerto

Ecco la scaletta del Jova Beach Party: Oh, vita!; Sunshine Reggae (Laid Back cover); Il più grande spettacolo dopo il Big Bang; Ciao mamma; Estate; Nuova era; Tutto l’amore che ho; Un raggio di sole; La notte dei desideri; Sweet Child O’ Mine (Guns’n’Roses song); Right Here, Right Now (Fatboy Slim song); Sabato; Bella; L’ombelico del mondo; Stayin’ alive (Bee Gees song); Ragazza magica; Chiaro di luna; Ti porto via con me; Ragazzo fortunato; Fango. Come abbiamo potuto ammirare Lorenzo Cherubini ha deciso di presentarsi al pubblico con un repertorio molto vario e che può permettergli di confrontare la sua vita professionale passata con quella presente sempre con uno sguardo verso il futuro. Va ricordato però che lo stesso artista ha più volte ribadito che ci potrebbero essere delle variazioni, specificando che ogni giornata sarà diversa dalla precedente.



