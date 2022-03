Jovana Djordjevic, prova bacio in apnea con Roger flop/ Lei ‘perde’ per il marito?

Partecipare all’Isola dei Famosi significa soprattutto mettersi alla prova ed affrontare sfide complicate, in alcuni casi anche imbarazzati. Quella del bacio in apnea, poi, è un vero classico del programma. Lo sapeva sicuramente anche Jovana Djordjevic, che già alla prima puntata è finita su Playa Sgamada, la spiaggia su cui arriva chi è stato eliminato. Al suo fianco in questi primi giorni c’è stato Roger, il modello brasiliano, con la quale ha condiviso spiaggia e capanna. Questa sera è arrivato per i due il momento di affrontare la prima prova, ma quando Ilary Blasi ha annunciato che si trattava della prova dell’apnea, con tanto di bacio subacqueo, Jovana è apparsa immediatamente corrucciata, quasi preoccupata.

Il sospetto che il problema sia il bacio nasce subito anche negli opinionisti in studio e sembra essere confermato dal fatto che il bacio si interrompa dopo meno di 15 secondi. “Secondo me lui ha il complesso che lei è impegnata”, fa notare Nicola Savino, facendo riferimento al calciatore Filip Djordjevic, marito di Jovana. Che sia stato questo il motivo del flop?

