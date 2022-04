Jovana Djordjevic/ Tutti contro di lei all’Isola dei Famosi 2022

Jovana Djordjevic, moglie del calciatore Filip Djordjevic, ha iniziato la sua avventura all’Isola dei famosi per mettere alla prova se stessa e farsi conoscere dal grande pubblico. La bella modella di origine serba ha trovato non poche difficoltà arrivata sull’isola, pur avendo dichiarato di voler testare la sua forza una volta divenuta naufraga. La sexy modella infuoca le spiagge dell’Honduras con il suo fisico da urlo e le sue forma perfette in costume da bagno. Adora fare il bagno nelle acque cristalline dell’Honduras e scrivere sulla sabbia messaggi d’amore per il Filip, del quale è perdutamente innamorata. Ha dichiarato infatti di aver capito sin da subito che sarebbe stato il padre dei suoi figli e l’amore della sua vita. Nella clip di presentazione ha dichiarato di non voler essere ricordata come la moglie di un calciatore, ma si è presentata proprio con il cognome da sposata sollevando numerose critiche da parte del pubblico a casa.

Jovana Djordjevic, la sexy moglie di Filip infiamma l'Isola dei Famosi/ Sui social vittima di critiche…

Jovana non ha suscitato molte simpatie all’interno del gruppo, ha infatti subito battibeccato con Zequila, ma chissà la modella potrà essere la nuova rivelazione dell’isola. La sua bellezza ha infatti suscitato subito l’interesse di Zequila, che ha provato a conquistarla con la cultura, ma Filip in studio non appare preoccupato per le avance ricevute da sua moglie. Jovana è una delle naufraghe più belle dell’isola, con un fisico al top, ma ancora non ha manifestato il suo vero carattere. Lei è finita alla Playa Sgamada, dove ha trovato l’intesa con Marco Melandri, che però è stato eliminato durante l’ultima puntata. I due sono stati accusati anche da parte di Floriana Secondi di stare sempre attaccati, con il rispetto verso le persone a casa, ma lui cerca sempre di proteggere Jovana. Jovana ha un carattere molto silenzioso, non si esprime in maniera molto diretta ed impulsiva per questo motivo il pubblico dell’Isola dei Famosi fatica a dare un giudizio su di lei. La sua semplicità e la sua bellezza stanno conquistando il web, ma tutti devono prendere ancora una posizione nei suoi confronti.

Philip Djordjevic, marito Jovana/ "Preferisco Antonio a Roger Balduino"

Jovana Djordjevic, L’Isola dei Famosi l’unica cosa che le mancava

Jovana Djordjevic ha vissuto una vita intensa nonostante sia ancora abbastanza giovane. La donna ha partecipato a L’Isola dei Famosi 2022 in segno di sfida, proprio lei ha spiegato: “Ho già fatto tutto quello che volevo nella mia vita, l’unica cosa che mi mancava era questa perché voglio vedere quanto sono forte. Sono felice di partire da sola e non ho paura della solitudine. Certo mi spaventa stare lontana per tanto dalla mia famiglia e dai miei figli”. Sono parole sicuramente molto intelligenti di una ragazza che ha voglia di mettersi in evidenza e che spera che questa avventura sia di fatto per lei un trampolino di lancio.

Jovana Djordjevic/ Tutte le sue difficoltà a L'Isola dei Famosi 2022

La moglie del calciatore Filip Djordjevic però al momento non sta attirando la simpatia né degli altri concorrenti dell’Isola né del pubblico. L’avventura però sarà ancora lunga e di certo avrà modo di rapportarsi con le persone e magari di farsi conoscere meglio. Certo è che la sua statuaria bellezza ha stupito tutti perché fino a questo momento era davvero poco nota al mondo dello spettacolo. Come Callmetololita però era già molto seguita sui social network dove conta circa 360mila follower e dove posta contenuti con grande continuità. Il pubblico spera di conoscerla meglio, ora però sta a lei far sì che ciò accada.











