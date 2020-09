Julian Condor, fidanzato Adua Del Vesco/ “Mi è stato vicino quando pesavo 34 kg”

Julian Condor è l’attuale fidanzato di Adua Del Vesco, spuntato al suo fianco dopo le relazioni finite con Massimiliano Morra e Gabriel Garko. Di lui però sappiamo solo il nome, Giuliano, dato che l’attrice ha scelto di mantenere segreta la vera identità del suo compagno. “Nella mia vita c’è qualcuno”, aveva detto tempo fa a Verissimo, “è una persona che in realtà c’è sempre stata, mi ha aspettato per tanti anni e mi è stato vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo“. In base alle indiscrezioni emerse, non sarebbe la prima volta che Adua e Julian vivono una love story. I due infatti erano fidanzati al tempo del Liceo e poi si sono ritrovati di nuovo innamorati diversi anni più tardi. Sono poche però le foto spuntate su Instagram che li vedono insieme. Una delle ultime risale a pochi giorni fa ed è presente sul profilo dell’attrice. Innamorati, mentre si baciano davanti ad una cena a lume di candela, con giochi di luci e colori a fare da contorno. “La distanza conta così poco quando qualcuno significa così tanto“, ha scritto lei. Clicca qui per guardare la foto di Julian Condor e Adua Del Vesco.

Julian Condor, fidanzato Adua Del Vesco, chi è? Poche info e…

Chi è Julian Condor, il fidanzato di Adua Del Vesco? Sono assai rare le informazioni sul suo conto, anche se si può reperire qualche indizio sul suo profilo Instagram. Giuliano (questo il suo vero nome) fa parte del mondo Fashion e potrebbe essere italogermano, visto che nella biografia spuntano entrambi i Paesi. Vive però a Milano ed ama le belle macchine d’epoca, così come le passeggiate in bicicletta con la fidanzata. Muscoli in bella vista, appassionato di motori e non sempre fortunato. Pochi giorni fa infatti ha avuto un piccolo incidente di percorso in strada. “Un chiodo c’era in autostrada, uno. ‘Queste sono tutte le Storie che pubblichi’, dice mio padre”, scrive in un post, mentre si trovava in vacanza in Sicilia. Clicca qui per guardare il post di Julian Condor. Scopriamo inoltre che adora le barche, il buon cibo e che non disprezza nemmeno la vita da campeggiatore. Fra gli sport praticati invece ci sono anche il Surf, le immersioni e lo sci. Oggi, lunedì 14 settembre 2020, Adua Del Vesco entrerà a far parte del Gf Vip 5. Julian deciderà di fare uno strappo alla regola e si presenterà nella Casa, oppure manterrà le distanze dal mondo della televisione?

