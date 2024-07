Chi è Juliana Ghidini, la fidanzata di Mr.Rain: stanno insieme da sei anni

Tra i cantanti che saliranno questa sera sul palco di Battiti Live su Canale Cinque troveremo anche Mr. Rain, due volte partecipante del Festival di Sanremo e che come accaduto negli ultimi anni ha accettato l’invito per il programma Mediaset. Tra i segreti dell’artista terzo classificato a Sanremo 2023 con Supereroi c’è senza dubbio la fidanzata Juliana Ghidini, che da ormai sei anni condivide la vita con il 32enne di Desenzano sul Garda, una figura che si è rivelata centrale nella vita di Mattia, che come svelato più volte ha fatto i conti con la depressione per un periodo.

Mr.Rain riguardo alla fidanzata Juliana Ghidini ha confessato: “Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto, ha sempre cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa, non finirò mai di ringraziarla”.

Mr. Rain e il gossip su Elisabetta Gregoraci: “Non avevo fatto niente”

Il rapporto tra il giovane cantante lombardo e la sua fidanzata Juliana Ghidini è sempre stato inattaccabile, almeno fino al momento in cui nel mondo del gossip ha iniziato a prendere piede una voce molto curiosa, riguardante un flirt tra Mr. Rain e la conduttrice ed ex volto di Mediaset Elisabetta Gregoraci, l’artista ha però voluto precisare come tutto sia nato per un equivoco, visto che l’ex moglie di Flavio Briatore è semplicemente fan dell’artista: “Mi sono trovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla, Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa al “Battiti Live”, è una mia fan e conosce a memoria tutte le mie canzoni”.

Mr.Rain ha dunque ricambiato la stima per la presentatrice che fino allo scorso anno ha condotto il format musicale di Canale Cinque, spegnendo allo stesso tempo le voci sul rapporto mai esistito, visto che nella vita di Mattia Balardi c’è spazio solo per la fidanzata Juliana Ghidini.