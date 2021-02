Juliano, fratello Dayane Mello, post choc/ “Rosalinda approfittatrice di cuori puri!”

Juliano, il fratello di Dayane Mello, non ci ha pensato due volte a prendere le parti di sua sorella nella diatriba con Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana delusissima dal comportamento della coinquilina, ha detto di voler chiudere la loro amicizia. Troppo amareggiata per averla dimenticata così facilmente, ora che nel suo cuore è entrato Andrea Zenga. A dare manforte a Dayane, dunque, ci ha pensato ancora una volta Juliano. Il ragazzo lo avevamo conosciuto in occasione della tragica scomparsa dell’altro fratello, Lucas, in un collegamento dal Brasile per incoraggiare Dayane. In quel momento Juliano aveva speso parole al miele per Rosalinda Cannavò, che fin lì evidentemente si era comportata da vera amica. Siamo certi che in occasione della puntata di questa sera, Alfonso Signorini affronterà l’argomento direttamente con le due interessate.

Juliano, fratello di Dayane Mello vs Rosalinda. Il post choc: “si approfitta di lei”

Juliano era stato molto chiaro nel suo breve sfogo su Instagram. “Con tutto il rispetto, ma Rosalinda si sta approfittando di mia sorella, lei non merita questo ha un cuore puro“, le sue parole. Un’accusa molto chiara nei confronti di Rosalinda, sempre più lontana da Dayane Mello dopo l’avvicinamento sentimentale ad Andrea Zenga. In questo senso Dayane non era stata tenera nei confronti dell’amica del cuore, descrivendola come una persona poco pulita, pronta a saltare da una storia all’altra senza prendere una posizione chiara. Ci sono tutti gli elementi per un confronto rovente, anche se c’é chi spera in una riappacificazione in onore della loro amicizia.



