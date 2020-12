Junior Bake Off Italia 2020, finale/ Vincitrice Anna, la classifica e tante sorprese

La sesta edizione di Junior Bake Off Italia si chiude qui con Anna che è la vincitrice. Quest’anno abbiamo assistito a una stagione molto particolare con la decisione dei giudici di non eliminare nessuno, ma di portare tutti i concorrenti fino all’ultimo atto. Ogni puntata il migliore ha preso tre fiocchi di neve, il secondo due e tutti gli altri uno. Così si è arrivati alla finale con la proclamazione di Anna come vincitrice. La bimba di appena otto anni aveva conquistato il pubblico fin dalla prima puntata, dimostrando di avere delle grandi doti e potenzialità oltre che una simpatia trascinante e la voglia di riuscire sempre e comunque a mantenere la calma. Sicuramente per lei è stata una grande soddisfazione che le ha permesso di ottenere un traguardo importante, ma anche tutti gli altri sono rimasti contenti ad aver partecipato al programma.

Junior Bake Off Italia 2020, finale: il percorso

Anna è la vincitrice di Junior Bake Off Italia 2020. La bimba era partita bene fin dalla prima puntata quando aveva conquistato il secondo posto in classifica, posizione che le permetteva di accedere alla finalissima insieme a Giulio che si era posizionato primo. Nella seconda manche è stata Martina ad arrivare prima e dunque a raggiungere i primi due. Nell’ultimo atto però Anna era riuscita a superare Martina e Giulio diventando appunto la vincitrice del talent cook show. Conquista così la possibilità di partecipare a un corso con il maestro pasticciere Ernst Knam e una fornitura di cioccolata da degustazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA