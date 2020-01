Junior Cally a Sanremo: accuse di sessismo/ Il manager “rap è arte”, ma Foa attacca

Proprio mentre si placavano le polemiche sulle dichiarazioni di Amadeus riguardo le co-conduttrici “ovviamente bellissime”, al Festival di Sanremo 2020 scoppia il caso Junior Cally. Un gruppo di deputate ha scritto una lettera contro le frasi del direttore artistico tirando poi in ballo anche il rapper. Le parlamentari, di vari schieramenti, contestano la presenza in gara di un artista che in passato ha firmato brani «pieni di violenza, sessismo e misoginia». Nel documento si sottolinea che la direzione artistica è «in palese contrasto con il contratto di servizio della Rai», i cui principi generali prevedono, ad esempio, di «superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l’immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione». Ma Junior Cally respinge le accuse e si dichiara «contro il sessismo, i passi avanti o indietro, e ovviamente, sembra banale dirlo, ma non lo è, contro la violenza sulle donne». Anche il presidente della Rai comunque prende posizione sulla vicenda.

SANREMO, CASO JUNIOR CALLY: IL MANAGER LO DIFENDE, MA FOA…

Marcello Foa esprime infatti «forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata». Il presidente della Rai spiega infatti che scelte come quella di Junior Cally «sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani», quindi chiede ad Amadeus di «riportare il festival nella sua giusta dimensione». Sempre in merito al rapper, Foa spiega che «chi nelle canzoni esalta la denigrazione delle donne e persino la violenza omicida, e ancora oggi giustifica quei testi avanzando pretese artistiche, non dovrebbe beneficiare di una ribalta nazionale». Il management di Junior Cally però è perplesso riguardo il caso: «Non capiamo se la polemica sia di carattere musicale o politica», riporta Repubblica. Le polemiche non riguardano le rime antipopuliste del brano in gara, ma sono «legate a canzoni pubblicate da anni in un età in cui Junior Cally era più giovane e le sue rime erano su temi diversi da quelli di oggi». Inoltre, il manager spiega che «su questa polemica non solo Junior Cally e le sue rime, ma anche le donne e il sessismo non c’entrano nulla». E quindi chiede: «O si accetta l’arte del rap, e probabilmente l’arte in generale, che deve essere libera di esprimersi, e si ride delle polemiche. Oppure si faccia del Festival di Sanremo un’ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtà e succursale del Parlamento italiano».

