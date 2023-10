Junior Eurovision Song Contest 2023, Melissa & Ranya per l’Italia/ Chi sono i talenti di The Voice Kids

Junior Eurovision Song Contest: chi sono le cantanti a rappresentare l’Italia

Anche quest’anno torna Junior Eurovision Song Contest, versione giovanile del noto evento musicale. A rappresentare l’Italia ci saranno due aspiranti talenti: la vincitrice Melissa Agliottone, di Civitanova Marche, insieme a un’altra finalista, Ranya Moufidi.

Entrambe provengono dalla prima edizione di The Voice Kids e si esibiranno in un duetto inedito. Come riporta Tv, Sorrisi e Canzoni: “La canzone con cui Melissa e Ranya rappresenteranno l’Italia verrà presentata nei prossimi giorni. Direttore artistico del brano è il noto cantautore Franco Fasano, che vanta un’ampia esperienza nella produzione di canzoni per bambini e ragazzi.” La finale del contest si terrà domenica 26 novembre a Nizza, in Francia e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e RaiPlay.

Junior Eurovision Song Contest: quali altri Paesi gareggiano

Oltre all’Italia saranno diversi i Paesi a partecipare all’edizione giovanile del contest: Albania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Ucraina.

Ad occuparsi della scelta delle due giovani artiste Rai Kids, in collaborazione con Universal Music Italia, che si è occupata di produrre il brano inedito con cui Melissa e Ranya gareggeranno all’evento musicale. Come riporta TV, Sorrisi e Canzoni: “L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in loco, con particolare riferimento ai rapporti con la produzione dell’Host Broadcaster France Télévisions e l’European Broadcasting Union“.

