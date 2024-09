Jury, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri di Uomini e donne, nel corso della puntata trasmessa il 24 settembre, c’era anche Jury che è stato chiamato da Maria De Filippi al centro dello studio per presentarsi. “Io sono Yuri, ho 38 anni e sono un amante del vintage. Non mi piace il calcio, mi piacciono gli sport d’acqua. No so come sarà il mio percorso qua, ma sarò il più sincero e trasparente possibile perché non voglio prendere in giro nessuno. Se uscirò con una persona da qui, vorrà dire che avrò trovato ciò che cercavo. Non sono divorziato, non sono mai stato sposato, non ho figli e sono single ormai da un anno”

Jury, dunque, pur non essendosi mai sposato e non avendo avuto figli, non esclude di poter lasciare la trasmissione con una donna con cui costruire una storia d’amore importante. Il cavaliere, inoltre, ha promesso di non voler prendere in giro nessuno e di voler essere sincero con le donne con cui uscirà.

Jury: Tina Cipollari gli propone Gemma Galgani

Come ogni anno, nel parterre del trono over, ci sono nuovi protagonisti destinati a conquistare le attenzioni del pubblico. Tra questi c’è anche Jury che tra le dame, ha ammesso di provare un interesse per Cristina Tenuta che ha ballato con un altro cavaliere. Dopo aver ascoltato la passione di Jury per il vintage, Tina Cipollari gli ha proposto di uscire con Gemma Galgani che, però, ha preferito non rispondere alla provocazione della bionda opinionista.

Con un fisico possente e tanta voglia di innamorarsi, Jury non progetta nulla del percorso a Uomini e donne e non mette paletti. Juty, infatti, è pronto a conoscere nuove dame e lasciare anche subito il programma qualora dovesse trovare la persona giusta che gli faccia battere davvero il cuore.