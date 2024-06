Justin Bieber presto padre, la dolce dedica di mamma Pattie Mallette/ “Sarai il miglior papà di sempre!”

Justin Bieber sarà presto papà: la dolcissima dedica della mamma su Instagram

Justin Bieber è in una fase positiva della sua vita privata: oltre al grande amore per la moglie Hailey Baldwin, modella statunitense, il cantante diventerà papà per la prima volta. L’annuncio della coppia è arrivato lo scorso maggio e ha riempito di gioia il cuore dei numerosi fan che ogni giorno seguono le vicende professionali e sentimentali dell’artista. Anche la mamma di Justin Bieber, Pattie Mallette, ha voluto celebrare l’imminente prima paternità del figlio in un giorno davvero speciale: la Festa del Papà, che in America è stata celebrata domenica 16 giugno 2024.

Hailey Baldwin è incinta: Justin Bieber diventerà papà/ L’annuncio dopo 6 anni di matrimonio

Con un post condiviso sul proprio profilo Instagram, la donna ha rivolto una dolce dedica al figlio con un augurio: “Buona festa del papà Justin. Hai sempre desiderato essere papà, da quando ricordo. Hai così tanto amore da dare. Sarai il miglior papà di sempre. Lo sei già. Ti amo!“. A corredo della didascalia sono stati pubblicati alcuni scatti, inclusa una foto che ritrae Justin Bieber e Hailey Baldwin insieme e con il pancione della modella ben in vista.

Justin Bieber e Hailey Baldwin, dal matrimonio all’arrivo del primo figlio

Pattie Mallette, affermata scrittrice e produttrice cinematografica di origine canadese, ha così voluto celebrare la paternità del figlio Justin Bieber, pronto ad accogliere il primo bebè in famiglia al fianco della moglie Hailey Baldwin. La donna, in occasione della Festa del Papà, ha anche voluto celebrare suo padre Bruce nonché nonno della popstar con un’altra dolce dedica su Instagram: “Sono così grato che tu sia nella mia vita. La tua presenza, il tuo sostegno e la tua gentilezza hanno significato tantissimo per me. Grazie per esserci sempre e per l’amore che ci hai donato. Sei un papà eccezionale e un nonno meraviglioso. Ti amo profondamente“.

La gioia in famiglia è palpabile e l’arrivo di un bebè per Justin Bieber rappresenta il coronamento di un sogno, per lui e per la sua Hailey. La coppia si è sposata civilmente a New York nel 2018, per poi celebrare una cerimonia in forma ufficiale in Carolina del Sud l’anno successivo. Ora, dopo aver coronato il loro amore con il passo più importante, i due sono pronti a diventare genitori.

