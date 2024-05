Hailey Baldwin è incinta: Justin Bieber diventerà papà/ L’annuncio dopo 6 anni di matrimonio

Hailey Baldwin è incinta: l’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato su Instagram in cui si mostra insieme al marito Justin Bieber, pronto a diventare papà. È il primo figlio per la coppia, convolata a nozze sei anni fa. Di recente c’erano stati alcuni rumors in merito ad una possibile rottura, ma adesso è arrivata una silenziosa smentita.

La modella e il cantante infatti non hanno scritto nulla sui social network. La gravidanza è stata rivelata attraverso un servizio fotografico. La futura mamma indossa un lungo abito bianco in merletto, che con la sua aderenza mostra il pancione. Sul capo anche un velo, proprio come se fosse una sposa. Il marito invece è in abiti più casual, mentre teneramente le tiene le mani e la stringe in un romantico bacio. È come se i due abbiano voluto rinnovare le loro promesse, mostrando a tutti che il loro amore è più vivo che mai.

Hailey Baldwin e Justin Bieber diventeranno genitori: la data è un mistero

Non è dato sapere quando è previsto il lieto evento, ma ciò che è certo è che il matrimonio di Hailey Baldwin e Justin Bieber è tutt’altro che in crisi. Anzi, finalmente la coppia ha coronato uno dei loro più grandi sogni, ovvero quello di diventare genitori. Da tempo infatti il cantante parlava di questa possibilità, ma entrambi – lui 30 anni e lei 27 – hanno voluto aspettare di essere abbastanza pronti. A ottobre scorso la ragazza aveva ammesso di esserla nel corso di un’intervista in cui rispondeva a dei rumors su una presunta gravidanza, poi smentita. Adesso però è tutto vero: presto si ritroveranno a vivere questa magica esperienza e potranno costruire la loro famiglia.

Non sono mancate le congratulazioni nei commenti del post pubblicato su Instagram. Tantissimi i messaggi di auguri, da Kendall Jenner a Chiara Ferragni, fino alle sorelle Kardashian.











