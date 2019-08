JUTTA JAEGER, EX MOGLIE JOSÉ CARRERAS/ L’incontro per caso su un volo per Vienna

Chi è Jutta Jaeger ex moglie di José Carreras

Di Jutta Jaeger, hostess austriaca nonché ex moglie del tenore José Carreras, si sa poco o niente. Jutta e José sono stati insieme per 5 anni, dal 2006 (anno del matrimonio) al 2011, per poi separarsi senza troppo clamore. Jutta è figlia di un parlamentare del Partito popolare austriaco, Betram Jaeger, che ai tempi delle nozze, nell’aprile 2006, commentò così l’annuncio: “Si vogliono tanto bene, la cerimonia si è svolta 2 mesi fa”. La notizia è stata tenuta segreta fino a che il politico non ha rotto il silenzio. José era reduce da una relazione durata 21 anni con Mercedes Pérez, con cui ha avuto i figli Albert e Júlia. In passato è stato legato anche al soprano Katia Ricciarelli. La loro unione nacque e si rafforzò sul palcoscenico, dove interpretarono opere liriche come Il trovatore, Tosca e I due Foscari.

Come si sono conosciuti Jutta Jaeger e José Carreras

José Carreras e Jutta Jäger si sono sposati in gran segreto 13 anni fa. Nessuno dei due ha mai pubblicizzato molto il loro fidanzamento, e l’annuncio del matrimonio è arrivato all’improvviso. Stando a quanto riportato da alcune fonti locali, il tenore s’invaghì della hostess mentre erano entrambi su un volo diretto a Vienna nel 1984. All’epoca, Carreras stava con la Pérez, e a quanto risulta non aveva nessuna intenzione di lasciarla. Durante la malattia, però, Jutta continuò a stargli accanto e a prendersi cura di lui. Nel 1987, infatti, gli venne diagnosticata la leucemia, che lo tenne a riposo forzato per 13 lunghi mesi. Nel frattempo, la Jäger sposò un altro ed ebbe tre figli, cresciuti a Barcellona nel corso della sua permanenza lì. Nel 2011, i due si sono ufficialmente separati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA