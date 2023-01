Jutta Jäger, Albert, Júlia: ex moglie, figli Josè Carreras/ “Famiglia è la chiave”

Jutta Jager, ex moglie di José Carreras, “due persone che si sono volute molto bene”

Dell’ex moglie e dei figli del tenore José Carreras si sa davvero poco o nulla. Per carpire qualche informazione bisogna spulciare approfonditamente in rete ed ecco che, relativamente alle vecchia fiamma dello spagnolo, emerge che lavora come hostess austriaca e che con il cantante ha condiviso diversi anni della propria vita, tra cui il quinquennio del matrimonio. Quando Jutta Jager e José Carreras si sono separati, i media non hanno dato particolarmente risalto alla notizia. Questo perché entrambi sono sempre stati piuttosto riservati sulla propria vita privata. Dell’ex compagna del tenore, sappiamo però che è figlia di un parlamentare del Partito popolare austriaco, Betram Jaeger, che ai tempi del matrimonio, nell’aprile 2006, commentò in maniera piuttosto secca che “Jutta e Josè sono due persone che si vogliono molto bene”. Prima di sposarsi con Jutta, José era stato impegnato con Mercedes Pérez per ben ventuno anni.

FUMI KANEKO CHI È/ Leggiadro passo a due con Roberto Bolle in apertura di serata

José Carreras, passato sentimentale movimentato, ma la famiglia sempre unita: “Mi ha dato forza nella malattia”

Dalla storia d’amore con la sua ex compagna, il tenore spagnolo ha avuto i figli Albert e Júlia. In passato è stato inoltre fidanzato con il soprano Katia Ricciarelli. L’avvicinamento avvenne grazie al palcoscenico, dove interpretarono opere liriche come Il trovatore, Tosca e I due Foscari. Per il tenore, ad ogni modo, la famiglia ha sempre rappresentato un punto di riferimento importantissimo. Anche e soprattutto durante la malattia con cui ha dovuto fare i conti per molto tempo. “In quel periodo ho trovato la forza delle persone di tutto il mondo, mi hanno scritto migliaia di lettere piene di parole di conforto. Questo rispetto e questo affetto mi hanno impressionato moltissimo. Questo mi ha dato una grande forza e una voglia enorme di tornare a star bene. Anche il fatto di avere la mia famiglia vicina mi ha aiutato moltissimo“, ha raccontato Carreras in una toccante intervista ad ail.it. “La chiave del mio recupero è stata anche il sostegno e l’apporto della mia famiglia”.

LEGGI ANCHE:

DANZA CON ME 2023, ROBERTO BOLLE/ Diretta: Cristiana Capotondi presenta...CONCERTO PER LA PACE 2023/ Diretta streaming video, Papa Francesco: "Musica è pace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA