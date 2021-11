Kabir Bedi, ex mogli e figli/ Da Protima Bedi, Susan Humphreys, Nikki Vijaykar. La morte del figlio Siddharth

L’attore Kabir Bedi si è sposato quattro volte: Protima Bedi, Susan Humphrey, Parveen Babi

Kabir Bedi si sposato nel 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli, Pooja Bedi e Siddharth Bedi. Laureato in Informatica, Siddharth si è tolto la vita nel 1997, a 25 anni, perché schizofrenico: “Non c’è dolore più grande per un genitore che perdere un figlio. Il momento più bello che ricordo è quando si è laureato… dopo qualche mese è cambiato. Prima abbiamo pensato alla depressione, poi ci siamo resi conto che era schizofrenia. Durante quegli episodi non era mio figlio, era un’altra persona”, ha raccontato l’attore indiani a “Vieni da me”.

Nel 1973 Bedi ha divorziato dalla prima moglie. Nel 1979 ha sposato Susan Humphreys, da cui ha avuto il figlio Adam nel 1981. Adam Bedi ha seguito le orme del padre diventando attore: ha esordito a Hollywood nel fil “Hello? Kaun Hai!”.

Kabir Bedi ha avuto anche una relazione con la bellissima e tormentata attrice Parveen Babi, iniziata quando l’attore era ancora sposato con Protima. La prima moglie ha rivelato in un’intervista che la sua relazione con Kabir era finita molto prima che Parveen entrasse nella sua vita: “Non ho mai ritenuto Parveen responsabile della fine del mio matrimonio. È successo molto prima che lei entrasse in scena”, riporta International Business Time. Nella sua autobiografia “Storie che devo raccontare: Il viaggio emotivo di un attore”, Kabir Bedi ha ricordato una lite tra Parveen Babi e Gina Lollobrigida in un ristorante a Roma.

Parveen Babi è scomparsa nel 2005. Kabir Bedi si è sposato una terza volta con Nikki Vijaykar, 20 anni più giovane. Il matrimonio è durato pochissimo, segue prima la separazione e poi il divorzio. Dal 2006 l’attore indiana ha una relazione con Parveen Dusanj, sposata il 15 gennaio 2016.

