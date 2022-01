Kabir Bedi infastidito da Katia Ricciarelli e Giucas Casella/ “Vederlo così…”

Kabir Bedi continua a dormire sul divano e sui social scoppia la polemica. Nella casa del Grande Fratello Vip continua a tenere banco la questione relativa alla disposizione dei letti e soprattutto alla posizione scomoda di Kabir Bedi costretto a dormire sul divano per non infastidire gli altri concorrenti. L’attore di “Sandokan” sarebbe colpevole di russare e per questo se ne andrebbe a riposare sul divano. In sala però le luci rimangono accese per questioni legate alla produzione del programma e spesso alcuni inquilini fanno le ore piccole dilettandosi in chiacchiere. Tra questi anche Giucas Casella e Katia Ricciarelli che proprio di recente avrebbero giocato a biliardo mentre Kabir tentava di prendere sonno.

Sui social è scoppiato il finimondo perché in molti pensano che Kabir abbia diritto ad avere una stanza tutta sua come avviene per la cantante lirica. C’è anche chi sostiene che Kabir non voglia occupare la stanza di Manuel Bortuzzo perché preferirebbe stare con gli altri e non rimanere solo. “Vederlo dormire sul divano con gli altri che urlano mi fa venire il nervoso” è questo uno dei tanti commenti che su Twitter hanno alzato una vera rivolta popolare, in tanti sono stati infatti ad invocare la produzione del reality di Canale Cinque ammettendo: “Perché non farlo dormire in camera di Manuel visto che ora è libera” e ancora: “Povero Kabir un’uomo di 75 anni svegliato prima da Valeria e poi da Manila perché russava. E lui che fa da uomo educato? Se ne va a dormire sul divano. Vergognatevi! Se fosse stata Katia a russare non vi sareste mai osate a svegliarla a quella iena”. Sui social, è scoppiata una vera e propria rivoluzione. Chissà se la produzione prender dei provvedimenti.

Kabir Bedi è il preferito del pubblico e conquista l’immunità

Kabir Bedi è il favorito del pubblico e nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha conquistato l’immunità. L’annuncio dato dal conduttore Alfonso Signorini è una vera ancora di salvezza per un concorrente sensibile e amato dal pubblico come Kabir Bedi che ora si sente forte del supporto del pubblico di casa e può proseguire con coraggio e forza, quella di una Tigre della Malesia’, la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Kabir in particolare, vista la sua età, chiede al gruppo lo stesso rispetto che gli altri riservano a Katia Ricciarelli o a Giucas Casella, ma se per la Ricciarelli il discorso vale nel timore di scatenare una vera Valchiria della parola, Giucas è ritenuto a volte lo zio pacioso del gruppo (all’inizio dello show era addirittura considerato quasi con un pizzico di Alzheimer viste le numerose lacune anche nel ricordare i nomi), Kabir è invece visto non con l’attenzione che la sua età richiede, ma sempre, questa è una sua interpretazione supportata sui social, sempre come un Sandokan mediatico che deve lottare ogni giorno. Bedi invece chiede solo tranquillità e rispetto e la vittoria mediatica del 325 gennaio potrebbe essere la causa che fa virare l’atteggiamento del gruppo nei suoi confronti.

Sì, è vero: Kabir Bedi è entrato quando gli assetti erano già stabiliti, i gruppi formati e non è facile né per lui come per altri concorrenti subentrati poter essere del tutto accettati, ma il rispetto non deve mancare e per lui è mancato in più occasioni. Forse però la questione merita un’analisi attenta e alcuni episodi in particolare non hanno aiutato la Tigre di Mompracem nell’essere accettato nel gruppo. La sua “indianità” ha in qualche occasione cozzato con quello che, a detta di tutti, anche sui social, è il vero maschio Alfa della casa, ovvero Soleil Sorge; nessuno può negare che l’influencer con natali californiani sia un vero leader all’interno dei meccanismi dei gruppi, una donna davvero temuta nelle decisioni e nei giudizi, ma Kabir Bedi, partendo da quella volta nella quale le ha chiesto chi fosse nella vita per essere così famosa, non ha capito che nella vita quella biondina per lui sconosciuta è un’abile “manipolatrice” mediatica in grado di poter cambiare le opinioni del pubblico portandole dalla sua parte.



