Kabir Bedi mette in imbarazzo Barù Gaetani/ “Preferisci un uomo sincero o…”

Kabir Bedi mette in imbarazzo Barù Gaetani. Parlando con Jessica Selassiè, l’attore indiano le ha chiesto: “Chi ti piace come marito?”. Jessica Selassiè è stata sincera e ha risposto: “Penso che ogni persona è speciale a modo suo, ogni volta mi sono piaciute persone diverse. Mai un tipo specifico, ci sono tante cose da guardare e scoprire”. Valeria Marini però cerca di capirne di più e chiede a Jessica se in un uomo le piace più la galanteria o la gentilezza. A quel punto, Kabir Bedi ha guardato Barù e rivolgendosi a Jessica ha chiesto: “La sincerità?”. Jessica a quel punto ha spiegato che più di tutto vale la lealtà. Nel frattempo in molti hanno notato che Barù gesticolava nervosamente e che le sue guance stavano andando in fiamme. Evidentemente si è sentito chiamato in causa e quelle domande rivolte a Jessica lo hanno messo in imbarazzo.

La casa del Grande Fratello Vip è sempre colma di personalità molto varie, spesso alimentate da ingressi imprevisti a cammino già avviato. Non sempre però è facile imporsi sulle dinamiche già in essere, soprattutto quando manca il giusto acume e determinate condizioni. Non a caso, non sembra semplice il percorso della new entry Kabir Bedi; la star della serie tv Sandokan, a parte alcuni momenti divertenti con Giucas Casella, sembra ancora piuttosto spaesato. Sicuramente la lingua non proprio padroneggiata al meglio rende ancora più difficile la sua possibilità di integrarsi.

Kabir Bedi resterà nella casa del Grande Fratello Vip o verrà eliminato?

Nel corso della puntata andata in onda venerdì 14 gennaio le impressioni stono state confermate. L’attore non è riuscito ad interagire nel giusto dei modi, restando sostanzialmente ai margini della diretta con palesi difficoltà a seguire le dinamiche di gioco. Il suo contributo è si è limitato ad alcune battute su solleciti del presentatore, in particolare una battuta sul suo russare molto pesante. Verso fine serata è arrivato il momento della sua prima nomination dove ha deciso di fare il nome di Gianmaria Antinolfi; la motivazione di Kabir è stata la scarsa empatia riscontrata nel poco tempo di permanenza all’interno della casa. Purtroppo per lui, alla prima occasione utile è risultato tra i 3 più nominati dai concorrenti della casa, dovendosi quindi giocare la permanenza al prossimo televoto. Anche nelle ore successive alla diretta le dinamiche dell’attore non sono mutate, con semplici azioni legate alla convivenza con nessun momento meritevole di essere menzionato. Il giudizio nei suoi confronti è chiaramente poco positivo, nonostante sia evidente che di più non possa dare all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Nella prossima puntata sembra davvero molto alta la possibilità che possa essere il prossimo eliminato dal Grande Fratello Vip.

