Kadyrov è in Ucraina: “Arrendetevi o siete finiti”/ Leader ceceno nascosto a Kiev

In campo per sostenere le truppe del Cremlino, Ramzan Kadyrov si trova in Ucraina. Fedelissimo di Vladimir Putin, il leader ceceno ha postato un video su Telegram mostrandosi in mimetica insieme ad altri soldati, al lavoro per definire i piani di guerra. Il presidente della Repubblica cecena si troverebbe nei pressi di Kiev, a Gostomel per la precisione.

«L’altro giorno eravamo a circa venti chilometri da voi nazisti, ora siamo ancora più vicini. Arrendetevi o vi finiremo», il messaggio di Ramzan Kadyrov su Telegram destinato ai militari di Zelensky. Secondo quanto reso noto dall’agenzia Unian, il leader ceceno sarebbe a Ivankov, nel distretto di Kiev, nascosto in un seminterrato.

Kadyrov è in Ucraina: “Arrendetevi o siete finiti”

Le parole di Ramzan Kadyrov non sono passate inosservate in Ucraina e il ministro dell’interno Anton Gerashchenko ha replicato per le rime: «Gli inafferrabili ‘uomini di Kadyrov’ sul territorio ucraino. La propaganda russa grida ininterrotta ‘ecco che vengono i ‘kadyrovtsy’ in Ucraina e poi vedretè”. Mi rivolgo pubblicamente a Ramsan Kadyrov: perché stai nascosto in Cecenia? Vieni da noi in Ucraina. Mettiti in testa al gruppo d’assalto di Kiev, di Kharkiv, di Mariupol e dimostra la tua bravura e fedeltà a Putin sul campo, non su Instagram».

Ma non è tutto. Come riportato dai colleghi dell’Ansa, l’ex parlamentare ucraino Yevhen Rybchynsky ha promesso una casa con un appezzamento di terreno vicino a Kiev a chi riesca a uccidere Kadyrov: «Se il leader ceceno è davvero vicino a Kiev, ogni combattente delle forze armate e della difesa terroristica deve porsi l’obiettivo di distruggere questa vergogna del popolo ceceno e dell’alleato di Huila», le sue parole in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.



