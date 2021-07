Kaio Jorge al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri si fanno avanti con un’offerta

CALCIOMERCATO NEWS, ECCO L’OFFERTA ROSSONERA

Il Milan è da sempre una delle società più attente in Italia ai giovani di prospettiva del panorama internazionale ed anche in queste sessione di calciomercato estivo non mancano i profili seguiti proprio in questo senso. Nelle ultime ore in particolare sembra prendere corpo la pista che porterebbe Kaio Jorge al Milan già entro la fine di agosto, battendo così la concorrenza di eventuali altre pretendenti come Napoli, Juventus ed Inter. Di proprietà del Santos, con cui il contratto scadrà il 31 dicembre del 2021, il diciannovenne viene seguito con grande interesse da diversi club che lo vorrebbero come punta centrale del futuro. Le indiscrezioni rivelano inoltre che per aggiudicarselo il Milan vorrebbe intavolare una trattativa con il Santos proponendo 10 milioni di euro così da portarlo subito a Milanello ed evitare future aste di mercato. Il giovane potrebbe essere utile e verrebbe alternato a stagione in corso con i ben più esperti Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.

CALCIOMERCATO NEWS, BATTERE LA CONCORRENZA

Le chances di vedere Kaio Jorge al Milan in questa finestra di calciomercato non sembrano quindi così scarse. Nell’annata calcistica 2020/2021 Kaio Jorge ha sin qui collezionato 6 reti e fornito 3 assist vincenti per i suoi compagni in 23 apparizioni totali fra campionati e coppe.

