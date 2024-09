Quello delle scorse ore è stato forse il primo scivolone di Kamala Harris da quando la vice presidente degli Stati Uniti è scesa in campo in vista delle elezioni Usa del prossimo novembre. La candidata dei democratici, ospite del salotto più prestigioso della televisione a stelle e strisce, quello di Oprah Winfrey e del suo show, ha spiegato di avere una pistola in casa e di essere pronta a sparare qualora qualcuno dovesse fare irruzione nella propria abitazione.

Tutto normale potrebbe obiettare qualcuno, se non il fatto che da anno i Democratici stanno portando avanti una battaglia contro il possesso delle armi da fuoco, che oltre oceano è fin troppo facile e che ha portato alle moltissime sparatorie, per una media praticamente di una ogni settimana (se non di più), con vittime e ferite.

KAMALA HARRIS E LA PISTOLA: UN AUTOGOL DEI DEM?

Molti dei protagonisti sono giovani e giovanissimi, di conseguenza le parole di Kamala Harris in diretta tv, davanti a milioni di telespettatori, sono apparse per molti come un clamoroso autogol, una frase che probabilmente qualcuno si sarebbe aspettato di sentire da Donald Trump e non dalla vicepresidente Dem.

Ma cosa ha detto di preciso Kamala Harris? A precisa domanda della presentatrice ha spiegato di possedere una pistola e “Se qualcuno fa irruzione in casa mia gli sparo”, per poi concludere il tutto con una bella risata. La risposta è avvenuta nell’ambito di un discorso attraverso cui si stavano affrontando le politiche proprio in materia di armi da fuoco da parte dei candidati democratici, e Kamala Harris ha un po’ spiazzato tutti, alla luce del fatto che gran parte dell’elettorato di sinistra (quindi coloro che in teoria a novembre dovrebbero votare la Harris), è contrario al possesso di pistole e fucili.

KAMALA HARRIS, LA PISTOLA E LE PAROLE DI TIM WALZ

Sulla vicenda era intervenuto pochi giorni fa anche Tim Walz, quello che è il candidato vicepresidente e quindi possibile secondo di Kamala Harris, che attraverso la propria pagina di X, aveva specificato di avere una pistola (“Sia io che Kamala Harris l’abbiamo”), aggiungendo che non è intenzione loro togliere i diritti del secondo emendamento, riferendosi alla politica futura in materia di armi da fuoco, e precisando che i Democratici vogliono evitare che vi siano di nuovo delle sparatorie nelle scuole, come l’ultimo recente episodio avvenuto in Georgia lo scorso 4 settembre e che ha causato 4 vittime.

Ovviamente Kamala Harris intendeva sostenere la stessa linea di pensiero ospite della Winfrey, ma a far storcere il naso ai più sono state le parole “Se qualcuno entra in casa mia gli sparo”, che probabilmente si potevano evitare, avendo dato un’immagine di una persona che si fa giustizia da sola, e che è sempre meglio non sponsorizzare soprattutto se sei candidata alla presidenza degli Stati Uniti. La stessa Harris si è comunque subito accorta di quanto detto, aggiungendo fra le risate: “Forse non avrei dovuto dirlo”. Che sia stato solo uno scivolone e niente più? Quasi sicuramente sì.