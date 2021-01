Kamala Harris su copertina Vogue: accuse di razzismo/ “Le hanno schiarito la pelle!”

Kamala Harris sarà sulla copertina della rivista Vogue del mese di febbraio, ma la sua apparizione, annunciata su Twitter dalla stessa redazione con l’anteprima degli scatti effettuati, ha già scatenato aspre polemiche dall’altra parte dell’Atlantico. Secondo alcuni utenti attivi sul social sopra menzionato, infatti, le immagini del vicepresidente eletto degli Stati Uniti d’America avrebbero subìto pesanti ed evidenti ritocchi, con la sua pelle che sarebbe stata “sbiancata” nelle operazioni di post-produzione, tanto che negli USA sono piovute accuse di razzismo sul noto periodico. Le critiche non hanno risparmiato Anna Wintour, caporedattore di Vogue, finita addirittura nel mirino di Wajahat Ali, collaboratore del New York Times, il quale ha esternato senza mezzi termini le proprie riflessioni: “Che casino! Anna Wintour non deve avere amici e colleghi neri. Girerò gratis delle foto del vicepresidente Kamala Harris usando il mio Samsung e sono sicuro al 100% che andrà meglio di questa copertina di Vogue“. Insomma, un’autentica bufera imperversa su Wintour e colleghi e anche in questi minuti su Twitter continuano ad arrivare opinioni contrarie…

KAMALA HARRIS SU VOGUE, È POLEMICA: L’IRA DI TRUMP

Kamala Harris, suo malgrado, si ritrova ancora una volta con gli occhi del mondo puntati interamente su di lei, status condiviso con la redazione di Vogue, che ha negato al New York Post di avere schiarito la pelle di Kamala Harris dopo le fotografie scattate, anche se in molti stentano a crederci. Dal canto suo, la Wintour ha scritto che in passato “anche noi abbiamo commesso degli errori, pubblicando immagini o storie che sono state dolorose o intolleranti. Voglio assumermi la piena responsabilità di questi errori”, ribadendo tuttavia che sulle istantanee del vicepresidente non sono stati eseguiti interventi di “sbiancamento”. Peraltro, Vogue non ha confermato quale delle due fotografie utilizzerà per la copertina o se le pubblicherà entrambe; esse sono state scattate da Tyler Mitchell, che aveva 23 anni quando è salito alla ribalta fotografando la star della muscia Beyoncé per Vogue nel 2018. L’apparizione di Harris (critica per l’abbigliamento scelto e per le Converse ai piedi, ndr) sulla copertina di Vogue attirerà probabilmente l’attenzione di Donald Trump, che il mese scorso si è lamentato del fatto che sua moglie, la first lady Melania Trump, non è mai finita sulla copertina di una rivista nei suoi quattro anni alla Casa Bianca.



