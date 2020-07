Kanye West, annuncio a sorpresa/ “Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”

Kanye West ha ufficialmente annunciato la propria candidatura per le elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo autunno. Il milionario rapper e imprenditore di moda, marito di Kim Kardashian, aveva appoggiato nella scorsa campagna l’attuale numero uno degli Usa, Donald Trump, ed ora ha deciso di correre da solo: “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio – ha twittato lo stesso West sul suo account seguito da 29.4 milioni di follower, con l’aggiunta dell’hashtag #2020VISION – unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti”. Spesso e volentieri si è parlato di uno sbarco nel mondo della politica del 43enne rapper afroamericano, considerato da Forbes l’artista più pagato del 2020, ma questa volta sembrerebbe essere quella buona, tra l’altro un annuncio giunto nel significativo giorno del 4 luglio, la festa dell’Indipendenza e celebrazione più importante oltre oceano.

KANYE WEST GIA’ APPOGGIATO DA ELON MUSK: IL NOTO INCONTRO CON TRUMP

Una candidatura alle prossime elezioni che è stata già appoggiata da Elon Musk, altro personaggio molto noto negli Stati Uniti, nonché famoso per essere il fondatore di Tesla e di SpaceX. Come ricorda l’edizione online di Repubblica, West e il suo staff non hanno per ora fornito alcun dettaglio in vista delle elezioni del prossimo autunno, e non è nemmeno ben chiaro se l’annuncio sia giunto o meno dopo aver presentato tutta la documentazione necessaria per prendere parte alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Kanye West è stato uno dei pochi artisti americani che ha deciso di appoggiare Donald Trump e la sua politica, e due anni fa lo stesso rapper afroamericano aveva fatto visita alla Casa Bianca per incontrare il tycoon e discutere della riforma carceraria. Fu un incontro memorabile in quanto West si presentò al cospetto dell’uomo più potente al mondo con il cappellino rosso “make America great again”, rivolgendosi al presidente a suon di “figlio di pu…” e altro.



