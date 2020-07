Kanye West e Kim Kardashian divorziano?/ Tweet shock del rapper: “Ci sto provando…”

Cosa sta accadendo tra Kanye West e Kim Kardashian? La coppia è nel caos e la situazione non sembra migliorare, tanto che sarebbe sempre più vicino il divorzio. In un altro momento di smania di rivelazioni su Twitter, il rapper è tornato a scagliarsi contro la moglie. In un cinguettio, anche stavolta cancellato dopo pochi minuti, Kanye West ha parlato di tradimento e separazione. “Sto cercando di divorziare da quando Kim ha incontrato Meek (il rapper Meek Mill, ndr.) al Waldorf Hotel per la “riforma delle prigioni”, ha scritto West, tornando a tirare in ballo anche la suocera, Kriss Jenner. “Kriss e Kim hanno fatto dichiarazioni senza chiedere la mia approvazione. Non è una cosa che una moglie dovrebbe fare. Supremazia bianca”, ha aggiunto.

Kim Kardashian interviene: le parole sul disturbo del marito Kanye West

Il rapper, che ha quattro figli con la moglie Kim Kardashian, pare abbia soprannominato la suocera Kris Jenner “Kris Jong-Un” (riferimento a Kim Jong-un) e ha accusato la coppia di “supremazia bianca”. Di fronte a queste dichiarazioni, Kim ha deciso di intervenite con un lungo post su Instagram. Ecco le sue parole: “Come molti di voi sanno, Kanye soffre di un disturbo bipolare, tutti coloro che ne soffrono o amano una persona che ne soffre sanno quanto incredibilmente complicato e doloroso è da comprendere. Non ho mai parlato pubblicamente di come questa cosa ci colpisca quotidianamente a casa, perché sono molto protettiva dei miei figli e del diritto di Kanye alla privacy quando ha a che fare con la sua salute.”. Così ha aggiunto: “So che Kanye è soggetto a critiche per il fatto di essere un personaggio pubblico e le sue azioni possono causare opinioni forti e forti emozioni. È una persona brillante ma complessa, al massimo delle pressioni dell’essere un artista e un uomo nero, che ha vissuto la perdita della madre e deve affrontare la pressione e l’isolamento dovuto al suo disturbo. Chi è vicino a Kanye conosce quanto cuore abbia e sa che a volte le sue parole non coincidono con le sue idee”, ha tenuto a sottolineare l’imprenditrice.



