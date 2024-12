C’è anche Russell Crowe tra gli ospiti del concerto – evento “Andrea Bocelli 30 – The celebration” per celebrare i 30 anni di carriera del tenore italiano amato e conosciuto in tutto il mondo. Un evento senza precedenti tenutosi lo scorso luglio nella splendida cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) e suddiviso in diverse prime serate trasmesse su Canale 5. Protagonista dell’evento è la musica di Andrea Bocelli che per l’occasione ha radunato intorno a se amici e colleghi italiani ed internazionali per una serie di duetti assolutamente pazzeschi. Tra questi anche il celebre attore neozelandese conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo ne Il Gladiatore.

Un personaggio che ha sicuramente segnato la sua carriera e cambiato la sua vita, visto che il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore di Ridley Scott, gli ha permesso di vincere il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001. Intervistato da Howard Stern, l’attore ha rivelato: “ci sono tanti personaggi che ho interpretato e che vorrei vedere a che punto sono adesso”.

Russell Crowe sul film del Gladiatore 2: “mi mette a disagio”

Non solo Il Gladiatore nella carriera di Russell Crowe che ha ricoperto altri ruoli importanti come quello di Bud White in L.A. Confidential, un personaggio che non nasconde vorrebbe tornare ad interpretare: “per me sarebbe interessante scoprire il suo destino in un secondo film”. L’attore neozelandese ha parlato anche del film “The Nice Guys” di cui vorrebbe un seguito, anche se i produttori del film hanno già confermato che non ci sarà alcun secondo capitolo della black comedy.

Sull’uscita del film Il Gladiatore 2, l’attore intervistato nel programma Kyle Meredith With ha espresso tutto il suo dissenso: “sono leggermente a disagio con il fatto che stiano realizzando un altro film, perché ovviamente il mio personaggio è morto e non ho voce in capitolo su ciò che viene fatto. Alcune delle cose che ho sentito mi hanno fatto pensare: no, no, no, questo non rientra nel percorso di quel particolare personaggio. Ma non posso dire nulla, non mi riguarda, sono morto e sepolto. Quindi vedremo come sarà”.

