Kanye West ora si chiama Ye, cambia ufficialmente nome/ “Motivi personali”

Kanye West ora si chiama Ye: il rapper cambia ufficialmente nome. Il rapper ha presentato ad un giudice di Los Angeles la richiesta per “motivi personali”, che è stata accettata nelle scorse ore. Da adesso verrà identificato con il soprannome con cui viene chiamato da diverso tempo. Non avrà alcun cognome.

In molti si sono chiesti il perché di questa curiosa scelta, ma finora non se ne è saputo molto di più. Al soprannome Ye, ad ogni modo, l’ex marito di Kim Kardashian è molto legato. Nel 2018 aveva anche intitolato con esso un suo album. Chissà che in futuro non scelga di dare ulteriori spiegazioni in merito ai “motivi personali” che lo hanno spinto a compiere questo importante passo. Per il momento, invece, bisognerà accontentarsi di questo.

Il rapper Kanye West non fa parlare di sé soltanto perché adesso si chiama Ye, dato che ha cambiato ufficialmente nome, bensì anche per la recente apparizione in Italia. L’ex marito di Kim Kardashian, infatti, è attualmente a Venezia per il matrimonio tra Alexander Arnaut e Geraldine Guiotte. Si è esibito nel corso della cerimonia e adesso si gode la vacanza. In giro, per motivi ignoti, va con una maschera totalmente bianca ed un completo Balenciaga nero. Un look che desta senza dubbio l’attenzione. Non è, tuttavia, la prima volta che accade. Anche in altre occasioni si era mostrato al pubblico mascherato.

Kanye Wast, o meglio Ye, inoltre, è stato recentemente al centro della cronaca rosa. Qualcuno infatti ha ipotizzato un riavvicinamento con l’ex moglie Kim Kardashian. L’attrice e modella ad agosto è stata infatti al primo concerto organizzato per la presentazione di Donda per dargli supporto. Non sembra, tuttavia, ci sia stato qualcosa in più.

