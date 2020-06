Karaoke, nuovo singolo Alessandra Amoroso e Boomdabash/ Video: è già tormentone!

Il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, Karaoke, è arrivato su Youtube. Il brano ha subito raccolto grandi consensi, basti pensare che in pochissimi giorni dall’uscita ha conquistato la top 3 dei singoli più venduti secondo la classifica ufficiale FIMI/GFK. Oltre ad essere uno dei brani più suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali e ascoltati su Spotify. I Boomdabash consolidando quindi un sodalizio vincente con la cantante Alessandra Amoroso. Dopo il grande successo dell’anno scorso di “Mambo Salentino“, il nuovo pezzo sembra pronto a regalare altre soddisfazioni. Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae che rispecchia al meglio le doti del gruppo. Il videoclip del brano Karaoke, diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv, vuole essere una sorta di sequel di Mambo Salentino mettendo in risalto anche le bellezze del Salento.

Dopo “Mambo Salentino”, il nuovo tormentone di Boomdabash e Alessandra Amoroso

Nella prima parte del video, protagonisti sono Boomdabash e Alessandra Amoroso pronti a festeggiare l’arrivo di Karaoke in una residenza artistica. Parliamo di Vincent City una location suggestiva e multicolore situata a Guagnano (Le). A bordo del pulmino di Mambo Salentino tra suoni e risate Boomdabash e Alessandra Amoroso si recano poi a San Pietro in Bevagna, una spiaggia bellissima situata in località Manduria (Ta). Inizia in questo luogo l’esplosiva festa al tramonto che accende Karaoke. Veronica Peparini ha realizzato una coreografia che vede protagonista Alessandra Amoroso. La cantante è circondata dai ballerini con la loro danza.





© RIPRODUZIONE RISERVATA