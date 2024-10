Karen e Geoff Payne, chi sono i genitori di Liam Payne

La notizia della morte di Liam Payne è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella tarda serata di ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, e ha lasciato tutti senza parole. L’ex cantante degli One Direction, che con la boyband ha segnato l’adolescenza di molti ragazzi tra il 2010 e il 2016 grazie alle loro canzoni, è stato trovato morto all’età di 31 anni nel quartiere Palermo di Buenos Aires dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel, facendo un volo di 13 metri.

Liam Payne lascia un vuoto incolmabile nella vita dei numerosi fan in giro per il mondo, coloro che sono stati segnati dall’epopea degli One Direction, ma anche nel cuore dei suoi affetti più cari, dalla fidanzata Kate Cassidy ai genitori Karen e Geoff Payne. Della mamma e del papà del cantante non si conoscono particolari informazioni, essendo probabilmente molto riservati e lontani dal mondo dello spettacolo; stando però a quanto raccontato attraverso diverse interviste ai media britannici, entrambi hanno spesso parlato dei problemi di salute che il cantante ha dovuto affrontare durante l’infanzia.

Liam Payne, i problemi di salute da piccolo e la nascita del figlio Bear nel 2017

Karen e Geoff Payne, i genitori di Liam Payne, hanno spesso raccontato che il figlio ha avuto diversi problemi di salute nel corso dell’infanzia, in particolare problemi legati a disfunzioni renali che lo hanno portato a trascorrere in ospedale i suoi primi anni di vita. Tale problema, legato ad una complicazione dovuta al parto prematuro, ha costretto il cantante a conservare uno stile di vita molto controllato fino al 2012, quando il suo rene guarì definitivamente. Inoltre Karen e Geoff Payne nel 2017 diventarono nonni: in quell’anno, infatti, Liam e l’allora compagna Cheryl diedero il benvenuto in famiglia al figlio Bear.