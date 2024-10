E’ sconcertante la notizia giunta nella tarda serata di oggi: Liam Payne, musicista e soprattutto ex cantante degli One Direction, è morto all’età di 31 anni precipitando dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Un fulmine a ciel sereno per i fan che lo seguono dai tempi della boy band, dai primi passi nella musica; ma soprattutto un dolore che risulta difficile da immaginare per i suoi affetti, in particolare la fidanzata Kate Cassidy.

Liam James Payne: come è morto l'ex One Direction/ Caduto dal terzo piano di un albergo: aperta un'indagine

Ma chi è Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne? Ampio seguito sui social e influencer più che affermata, si suppone fosse legata al cantante dal 2022 dato che in quel periodo iniziarono a circolare i primi rumor sulla liason prima che, l’anno seguente, fossero loro stessi a darne conferma. Un amore giovane ma che sicuramente era viscerale, soprattutto considerando i numerosi post al miele che amavano condividere sui social e che fotografano alla perfezione il procedere felice della liaison.

Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne: dalla vicinanza durante la malattia all’ultimo selfie insieme

La laurea nel 2021, l’incontro con il cantante l’anno seguente; un periodo a dir poco splendido per Kate Cassidy – fidanzata di Liam Payne – che starà ora facendo i conti con un dolore che mai si vorrebbe vivere lungo l’arco della propria vita. Con lei l’ex volto dei One Direction aveva compiuto i passi recenti più importanti, dal primo red carpet insieme alla prima del film dell’amico e collega Louis Tomlinson.

Insieme hanno vissuto anche i momenti difficili, sempre fianco a fianco; lo scorso anno la fidanzata di Liam Payne – Kate Cassidy – fu la prima a rassicurare i fan dopo il ricovero d’urgenza in Italia a causa di una infezione. “Come tutti sapete è stato ricoverato per un problema ai reni” – scriveva sui social – “Ora sta meglio, è fuori dall’ospedale ed è in buone mani”. Si arriva così agli ultimi post pubblicati proprio da Liam Payne che non solo raccontano dell’ultimo viaggio in Argentina ma anche della splendida relazione con la fidanzata Kate Cassidy. Istantanee pubblicate proprio – come racconta Il Messaggero – pochi minuti prima che ne venisse confermato il decesso. Tra gli scatti di paesaggi, anche un selfie allo specchio della coppia.