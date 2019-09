Karen Kokeshi, chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi/ Capelli blu e star di YouTube

I capelli blu di Karen Kokeshi non passano di certo inosservati, ma stanno bene con tutto. Anche al fianco di Fabio Rovazzi, che ha rubato il cuore della Youtuber 25enne proprio quest’anno. Li abbiamo visti insieme al Red Carpet di Venezia 76, impossibile non notarli sui social. Karen è più che presente nella vita del neo cantante e da un tempo imprecisato. Secondo quanto dichiarato da Rovazzi a Chi, la loro unione sarebbe nata solo in seguito ad un’iniziale e semplice simpatia. “Quando ci siamo ritrovati single, è scattato subito qualcosa di bello”, dice ancora. Karen Kokeshi, nome d’arte di Karen Rebecca Casiraghi, ha diversi punti in comune con l’ex amico di Fedez. L’amore per i tatuaggi è solo un esempio, così come la forte passione per l’arte. I sostenitori di Fabio però non hanno tardato ad attaccare la ragazza all’inizio della loro storia d’amore, sicuri che fosse solo alla ricerca di un tornaconto economico. Critiche dure che hanno spinto l’ex Youtuber a prendere le difese della fidanzata con una Storia. “Il nostro fotografo ufficiale è una banana”, scrive invece su un post romantico con tanto di bacio. Il motivo è legato ad un altro scatto, dove si vede lo smartphone poggiato sul frutto. Clicca qui per guardare la foto di Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi.

Karen Kokeshi, chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi

C’è chi dice che Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi siano una coppia improbabile, ma non si tratta di un hater. Anzi dello stesso ex Youtuber, che ha voluto ironizzare su uno scatto professionale che lo vede in posa con la fidanzata. Tatuaggi di lei in bella mostra, sguardo intenso verso la fotocamera e la mano di lui poggiata su quella della ragazza, un po’ in penombra ma significativa. Clicca qui per guardare la foto di Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi. I due fidanzati tra l’altro saranno ospiti del tavolone di Che tempo che fa di oggi, domenica 29 settembre 2019, ormai inseparabili. Con la chioma che colora spesso con tutte le sfumature possibili di azzurro, a volte turchese, altre viola, è impossibile che Karen riesca a passare inosservata. Anche se in realtà è la sua personalità ironica, irriverente, spesso maschiaccia, a renderla la fidanzata perfetta di Rovazzi. Anche se non tutti i viaggi a due sono andati a buon fine, come quello in Nevada di quest’estate. Karen e Rovazzi infatti si sono addentrati nell’Area51 a caccia di alieni, riferisce Il Messaggero, ma a quanto pare si sarebbero avvicinati fin troppo ed hanno spinto le autorità ad allontanarli in tutta fretta.

