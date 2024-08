Al grido di “Maranza”, Fabio Rovazzi è tornato con Il Pagante per far ballare e cantare durante l’estate 2024. Il cantante, diventato famosissimo grazie al successo di “Andiamo a comandare”, per lanciare il nuovo singolo ha pensato bene di architettare un finto furto di cellulare per le strade di Milano. Una trovata pubblicitaria che ha scatenato una serie di polemiche che hanno coinvolto lo stesso sindaco Beppe Sale che l’ha definito come “comportamento arrogante”. Non solo, il primo cittadino di Milano ha aggiunto: “c’è un degrado nel comportamento e nel senso civico che ovviamente è un rischio per la nostra comunità. Qual è l’esempio che diamo ai nostri figli? Fai il furbo, mettiti in evidenza e sarai premiato con fama e soldi? È un esempio tristissimo”.

La polemica è proseguita con Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune che non ha minimamente apprezzato la trovata del cantante e conduttore rilanciando anche alla possibilità di fargli causa “per danni di immagine e simulazione di reato”. Dal canto suo Fabio Rovazzi ha cercato di rimediare chiedendo scusa per quanto creato sottolineando: “Probabilmente la cosa mi è un po’ sfuggita di mano”.

Fabio Rovazzi da “Andiamo a comandare” alla nuova fidanzata

“Milano mi sta a cuore quanto sta a cuore a voi. Nel merito invece sono molto incazzato per come questa vicenda è stata strumentalizzata” – è stata la replica di Fabio Rovazzi su tutta la polemica scoppiata per la terribile trovata pubblicitaria di lancio e promozione del nuovo singolo “Maranza”. Il cantante di Andiamo a comandare ha cercato di mediare e rimediare, ma con scarsi risultati in quanto la sua trovata è arrivata in un momento storico davvero difficile per la città di Milano tra le più pericolose e violente in Italia ed Europa. Dal canto suo Rovazzi ha sottolineato: “l’accostamento reato-Milano è stato fatto dalla stampa e dai politici. Forse si è trattato di un riflesso condizionato perché Milano è effettivamente è in una situazione disastrosa”.

Polemiche a parte, in queste ultime settimane il nome di Fabio Rovazzi è tornato in auge anche nel mondo del gossip per un possibile flirt in corso con una nuova ragazza. Dopo la fine della lunga storia d’amore con la fidanzata Karen Kokeshi, il rapper è stato immortalato in compagnia di una misteriosa ragazza il cui nome è stato poi rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. La nuova fidanzata di Rovazzi sembrerebbe essere Lucia Pizzuti con cui ha trascorso anche un viaggio nella splendida New York!