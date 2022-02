Karen Kokeshi, fidanzata Fabio Rovazzi/ Look stravagante e spirito imprenditoriale

Karen Kokeshi, fidanzata di Fabio Rovazzi dal 2019

Fabio Rovazzi, in compagnia di Orietta Berti, è ogni sera in collegamento a Sanremo 2022 da “La Costa Toscana”, nave da crociera ormeggiata nei pressi del porto di Sanremo. Ormai ben noto al grande, pubblico il cantante e showman è da ormai un paio d’anni felicemente fidanzato. Classe 1994, in arte Karen Kokeshi, il vero nome della fidanzata di Fabio Rovazzi è Karen Rebecca Casiraghi, ed è una famosa youtuber. Appassionata del web e del videomaking dal 2009, la sua carriera è decollata nel 2016 quando, trasferitasi a Roma, ha iniziato a pubblicare i primi video-recensioni di sigarette elettroniche, riscontrando un immediato successo. Originaria di Verona, ironica e anticonformista, nel 2017 viene invitata a partecipare come membro della giuria al reality show Svapo Battle dove si valutano appunto i migliori liquidi per sigarette elettroniche.

Karen Kokeshi, fidanzata di Fabio Rovazzi/ "E’ complicato stare al suo passo"

Karen Kokeshi, gli scatti social con il fidanzato

Il look di Karen Kokeshi è spesso imitato dalle più giovani, con capelli colorati con tonalità del blu e del verde, Karen Kokeshi ama anche molto i tatuaggi e ne ha diversi su tutto il corpo. Con 500.000 iscritti su YouTube e 600.000 follower su Instagram lei e Fabio Rovazzi si conoscevano già da tempo prima che scoccasse la scintilla. La relazione è stata confermata dallo stesso cantante nel 2019 in un’intervista del settimanale Chi. La coppia, tramite i vari post su Instagram, si è mostrata spesso insieme. La partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia ha rappresentato la loro prima prima uscita pubblica. Hanno partecipato anche all’anteprima mondiale di Star Wars. Pare che i due condividano la passione per i viaggi: hanno visitato Hollywood e l’Area 51 e in occasione del compleanno di Karen Kokeshi sono stati a New York.

