Karina Cascella “Cast GF Vip 7? Terribile”/ “Elenoire approfitta della sua posizione”

Karina Cascella boccia il cast del Grande Fratello Vip 2022

Karina Cascella è una delle opinioniste più amate dal pubblico. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è fatta apprezzare per i suoi commenti pungenti, diretti e motivati. Sulle pagine del settimanale Mio, Karina ha criticato senza mezze misure i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022: “È terribile il cast, penso che non ci sia mai stato un cast così brutto nella storia della trasmissione. Forse avevano altre aspettative, ma si sono ritrovati con persone diverse da come si aspettavano”. La Casella ha ammesso di aver smesso di guardare il reality dopo il caso di Marco Bellavia. E ha aggiunto: “Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare rispetto alla finzione del cambio di rotta dopo che sono stati ripresi dal conduttore. Si salvano solo i giovani”.

Karina Cascella vs Totti "con 3 figli si poteva evitare una cosa così volgare"/ "Intervista di basso livello"

Karina Cascella critica Elenoire Ferruzzi

Karina Cascella si è schierata contro Elenoire Ferruzzi che in tanti indicano già come la vincitrice di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. “Approfitta della sua posizione, del suo orientamento sessuale, per fare leva sulla mente degli uomini che sono in Casa. L’ho sentita fantasticare sull’interesse che l’uno o l’altro provano nei suoi confronti. La verità è che, trans o non trans, puoi piacere o meno”, ha detto sulle pagine di Mio, facendo riferimenti al rapporto con Luca Salatino e Daniele Dal Moro. Secondo l’opinionista, Elenoire è per certi versi ridicola: “La libertà non è trasformarsi in un fenomeno da baraccone”. Se fosse stata una delle opinioniste di questo Grande Fratello Vip, “con un cast come questi avrei sciolto il contratto” ha sentenziato Karina Cascella.

