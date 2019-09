Karina Cascella/ “Mio padre aveva problemi con l’alcol. Scappare? Ci riprendeva!”

Karina Cascella ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower attraverso l’apposita opzione presente su Instagram. Nel rispondere, la nota opinionista e volto televisivo si è lasciata andare a dichiarazioni molto personali riguardo la sua famiglia. In particolare ha parlato del complicato rapporto con suo padre. “Mio padre aveva problemi con l’alcol e la nostra vita girava in base a quanto ne assumeva. – ha ammesso la Cascella, per poi aggiungere – Non è bello da raccontare ed è anche difficile farlo. Dico solo che a volte ci si ritrova in battaglie sin da piccoli”. A chi poi le ha chiesto perché non sia mai scappata, Karina ha risposto: “Ci trovava e veniva a riprenderci!” Un’infanzia difficile quella della Cascella, la cui vita finora è stata ricca di avvenimenti che potrebbero essere racchiusi in un libro.

Karina Cascella: “Un libro sulla mia vita? Mi piacerebbe ma…”

E infatti, a chi le chiede perché non ne scriva uno, Karina Cascella risponde: “Mi piacerebbe. Avevo anche cominciarlo a scriverlo, poi ho pensato che non avrei voluto offendere la memoria di mio padre e delle tante persone che l’hanno amato e apprezzato come artista. Potrei trovare un modo alternativo per scrivere una storia”, ha ammesso. Karina racconta poi del suo primo bacio che è stato “orribile, una grande delusione” e dell’ultima volta che ha sognato la sua mamma che “abbracciava Ginni”, cioè la sua bambina. Non manca chi le chiede il perché della sua assenza sul Red Carpet di Venezia e qui Karina, con grande onestà, risponde “Perché avrei dovuto esserci?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA