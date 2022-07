Karina Cascella, non farà più l’opinionista?/ “Satura di litigi fini a se stessi”

Karina Cascella: “Mi piace il confronto, ma…”

Karina Cascella, volto noto dei programmi di Barbara d’Urso, è stata intervistata da Liberoquotidiano.it a cui ha rivelato i motivi che l’hanno portata nell’ultimo periodo ad allontanarsi dalla televisione: “Negli ultimi tempi ero un po’ satura di litigi fini a se stessi. A me piace il confronto, ma mi piace confrontarmi con un certo tipo di persone che riescono a comprendere la discussione, l’argomento. Tante volte mi sono ritrovata a parlare con persone che non sapevano neanche dove si trovavano in quel momento e di conseguenza è veramente inutile in quel caso”. L’ex protagonista di Uomini e Donne non ha nascosto che le piacerebbe fare l’opinionista in un reality show. Su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan, ha ammesso che sarebbe la candidata perfetta per la nuova edizione de La Talpa, reality che ha vinto nel 2008: “Sicuramente ci sarà un nome più “grosso” del mio”.

Karina Cascella: “Non farei mai un reality”

Per quanto riguarda le opinaste della prossima edizione del Grande Fratello Vip, Karina Cascella ha difeso la scelta di Orietta Berti: “Lei è un personaggio fantastico, nonostante la sua carriera e la anche la sua età, riesce sempre a mettersi in gioco ed è stata bravissima a farlo con generi musicali diversi e di un’epoca molto distante dalla sua. Però come dici tu, in quel ruolo non la vedo neanche io particolarmente adatta. Ed è anche vero che lavorano sempre le stesse persone. Detto questo la sua figura più dolce, andrà a compensare il caratterino di Sonia Bruganelli”, ha commentato sui social. L’opinionista, sia sui social che su Liberoquotidiano.it, ha escluso categoricamente la sua partecipazione come concorrente a un reality show: “Non è una questione di soldi, non lo farei mai. Io non sono una che vive di riflettori, se c’è quella luce mi fa piacere, ma se non c’è fa lo stesso”. In passato a Karina è stato più volte proposto di partecipare all’Isola dei famosi, ma ha sempre rifiutato.

