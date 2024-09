Dopo Temptation Island, Lino Giuliano si è scagliato contro tutti e dopo Maika, dopo la ex Alessia Pascarella e tanti altri, è il turno di Karina Cascella. Il 31 agosto 2024 sono spuntate alcune storie su Instagram di Lino che hanno dato molto fastidio all’opinionista. Da lì è nato un botta e risposta con parole e accuse pesanti, in cui è stata messa di mezzo anche Paola Frizziero, l’ex tronista che ultimamente ha fatto scalpore per via della conversione spirituale di Medjugorje.

Quello tra Lino Giuliano e Karina Cascella è stato uno scontro a distanza piuttosto feroce, e non è il primo! Poco tempo fa, dopo la fine di Temptation Island, l’ex opinionista di Uomini e Donne aveva pubblicato una storia criticando Lino, il quale faceva dei video per Instagram mentre si trovava alla guida della sua macchina. L’ex concorrente del reality ha risposto prontamente, accusandola di aver rubato in passato il fidanzato di Paola Frizziero nel programma di Maria De Filippi.

Temptation Island, Lino Giuliano vs Karina Cascella: “Sono un ragazzo normale e umilissimo e la gente lo sa”

Tra Lino Giuliano e Karina Cascella non scorre buon sangue, e questo ormai si era capito. Quello che però è successo nelle ultime ore ha rivelato ancora una volta che nessuno dei due è disposto a fare ammenda o lasciar correre alcune insinuazioni. “Cascella visto che stai da luglio a parlare male di me, e di come mi sono comportato“, ha scritto lino nelle sue storie di Instagram: “Non dimenticare a chi hai fatto soffrire in passato, e cosa hai combinato!“, ha continuato riferendosi alla Frizziero. La risposta di Karina non si è fatta attendere: “Uno come te finirà nel dimenticatoio nel giro di poco“, scrive: “tu non esisti come “personaggio” tu esisti per la tua stupidità e per ciò che fai di sconsiderato e pericoloso per la tua incolumità e per quella degli altri.

Parole pesantissime quelle di Karina Cascella, che ha anche dichiarato che Lino parteciperà al Grande Fratello solo grazie alla sua stupidità. Giuliano di Temptation Island ha risposto senza esitazione, dicendole: “Mi dici che mi dimenticheranno presto, pensa a te che ti hanno dimenticata da anni, fallita“. Lino di Temptation Island ha anche risposto di essere diplomato in ragioneria e di aver iniziato a lavorare a soli 14 anni per portare i soldi in casa. Non solo, l’ex concorrente di Temptation Island le ha anche intimato di chiudersi e di non parlare più degli altri.