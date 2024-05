Kartika Luyet, chi è l’ex moglie di Nicola Ventola/ Dalle passerelle all’amore per il bomber, poi la crisi…

Forse non tutti sanno che la celebre modella Kartika Luyet è anche l’ex moglie di Nicola Ventola. Con l’ex calciatore e opinionista sportivo, la showgirl ha vissuto una bellissima storia d’amore, culminata con la nascita del figlio Kelian, nato il 22 settembre 2003. Attualmente, l’ex calciatore avrebbe voltato pagina con Chiara Giuffrida, volto femminile e testimonial di Lega B, voce di Radio Tv Serie A con RDS. Ma cosa sappiamo invece di Kartika Luyet? Per quanto riguarda la carriera, la sua prima esperienza in passerella arriva a sedici anni, grazie ad un agente che decise di scommettere su di lei.

In Italia, acquisì grande popolarità con la pubblicità Fiat Summer, la prima volta nel 2000 e la seconda nel 2001, con la partecipazione di alcuni granchietti animati che la pizzicavano. Successivamente la chiamata in tv, al fianco di Fiorello, nel programma televisivo Stasera pago io. Nel 2003 infiammerà il popolo maschile, posando per il calendario della rivista Max.

Nicola Ventola, la fine silenziosa del suo amore per l’ex moglie Kartika Luyet: oggi felice e contento al fianco di Chiara Giuffrida

La scalata al successo di Kartika Luyet prosegue nel 2004, quando diventa testimonial della compagnia di lingerie Miss Bikini, nonché il volto di una campagna pubblicitaria che susciterà parecchie polemiche in quanto ritenuta poco congrua, volgare e offensiva. Nel 2008 l’ex moglie di Nicola Ventola partecipa al video della canzone Una cosa sola dei Magenta, mentre nel 2013, creerà una sua linea di smalto per unghie biologico.

Per quanto riguarda la storia d’amore con Ventola, l’idillio pare fosse finito già sul finire del 2021, quando iniziarono a circolare con insistenza le voci di una separazione. Tra rumors, indiscrezioni e gossip, sono stati i fatti a raccontare la fine del loro amore, dato che oggi Nicola Ventola pare felicemente impegnato con Chiara Giuffrida. Non ci sono informazioni particolari, invece, sulla vita privata di Kartika Luyet.

