Kasia Smutniak, 40 anni/ “Ora finalmente mi sento sexy”

La splendida Kasia Smutniak il 13 agosto raggiungerà il traguardo dei 40 anni, a Io Donna ha svelato di sentirsi finalmente sexy. La donna ha specificato: “Sono fiera delle mie rughe ed esigo che vengano rispettate. Sono molto felice di questo nuovo corpo da donna e non voglio assolutamente che le mie foto vengano ritoccate. Ho aperto Instagram un anno fa per fare un esperimento, non ero prima sui social. Mi sono accorta però che fantastico visto che è un canale diretto per promuovere quello che faccio e mostrarmi sempre senza filtri“. La donna dimostra ancora una volta di essere prima di tutto umile e di non voler assolutamente vantarsi del suo percorso. Si sente una donna bella, e ci mancherebbe che non fosse così, ma soprattutto ha voglia di lanciare un messaggio al suo pubblico in un periodo in cui sempre più persone non accettano il passare inevitabile del tempo.

Kasia Smutniak, 40 anni: quella tragedia mai dimenticata

Kasia Smutniak non potrà festeggiare i suoi 40 anni insieme all’uomo che ha amato di più nella sua vita, Pietro Taricone. Il marito infatti è scomparso diversi anni fa a fronte di un brutto incidente con il paracadute, un dolore che la donna si porta indietro e che condivide con sua figlia che non ha avuto la possibilità di crescere con il padre affianco. Raggiunto questo traguardo importante che la fa entrare negli “anta” la donna non torna sulla sua compianta metà volata in cielo, ma sempre ha dimostrato di provare per lui qualcosa di eccezionale. D’altronde Pietro era un personaggio straordinario, esploso all’inizio del nuovo millennio come protagonista all’interno della casa del Grande Fratello alla sua prima edizione italiana. Da lì aveva iniziato anche una discreta carriera da attore, dimostrandosi pronto a rivestire i ruoli più vari e sempre con grande successo.

