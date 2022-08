“Kasia Smutniak compie 66 anni”, la gaffe di Vanity Fair/ La risposta dell’attrice fa impazzire il web

Kasia Smutniak e la gaffe sull’età di Vanity Fair: “Compie 66 anni”

“L’attrice Kasia Smutniak compie oggi 66 anni! A lei, e a tutti i Leone come lei, tantissimi auguri!”. Così Vanity Fair ha fatto i suoi auguri alla celebre attrice con un post che, in poche ore, ha fatto il giro del web arrivando fino alla diretta interessata. C’è infatti un errore che è impossibile non notare e che riguarda l’età dell’attrice che, chiaramente, non ha 66 anni ma ne ha invece compiuti 43. La gaffe del noto magazine è finita dritto fino alla Smutniak che l’ha non solo riproposta sul suo profilo Instagram, ma ha anche replicato.

“Grazie Vanity Fair. Viva i 66”, ha scritto Kasia Smutniak su Instagram a corredo della foto contenente la gaffe sulla sua età. L’attrice, dunque, risponde con ironia e lo rifà anche poco dopo, pubblicando alcuni suoi scatti sul popolare social in onore del suo compleanno.

Kasia Smutniak e la risposta ironica alla gaffe

“13.08.22. I miei primi 66 li festeggio qui”, è infatti la didascalia che accompagna alcuni suoi scatti e con la quale Kasia Smutniak torna a sottolineare con ironia la gaffe commessa dai colleghi di Vanity Fair. Un messaggio ha scatenato molti commenti divertiti e non solo da parte dei follower dell’attrice. Tra i commenti si nota infatti quello di Ferzan Ozpetek, che si è lasciato scappare una risata; Elisa D’Ospina invece ha commentato gli scatti, facendo i suoi auguri alla festeggiata in modo ironico: “Ne dimostri almeno 23 in meno. Auguri meraviglia”. Una fan ha invece voluto sottolineare la sua bellezza sempre con ironia: “Io metterei la firma per arrivare a 66 anni così…”

