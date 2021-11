Katarina Raniakova è ancora la moglie di Alex Belli?/ “Carte del divorzio in mano”

Adriana Volpe lancia la bomba al Grande Fratello Vip e chiede ad Alex Belli ciò che tutti volevano sapere: è ancora sposato con Katarina Raniakova? “Mi spieghi però come mai non hai mai chiesto il divorzio da Katarina? A me risulta che tu sia ancora sposato con lei”, chiede l’opinionista in diretta all’attore. Lui, prima spiazzato, poi spiega: “Siccome Katarina aveva già firmato tutte le carte del divorzio, c’era solo da prendere l’appuntamento per andare a depositarlo all’interno della casa comunale di Milano. Tanto più che io e Delia non ci siamo sposati con un rito civile o religioso, abbiamo solo fatto un rito con la liturgia della parola e abbiamo festeggiato il nostro amore.”

Alex Belli è ancora sposato con Katarina: “Con Delia Duran rito della parola”

Adriana quindi, con fare perplesso, spiega che l’attore non sarebbe divorziato ma comunque sposato con Delia, lui però chiarisce ulteriormente la situazione: “Io sono separato ma divorziato sulla carta, io e Delia ci siamo dunque sposati con il nostro rito religioso che non c’entra nulla con gli altri”. Dunque, il matrimonio con Delia non è avvenuto in chiesa, né in comune, cosa non possibile fino a quando Belli non divorzierà con Katarina.

