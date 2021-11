KATARINA RANIAKOVA, EX MOGLIE ALEX BELLI/ “Brutto e aggressivo, non rispetta nessuno”

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, non sembra affatto sorpresa dal comportamento ambiguo dell’attore all’interno della casa del Grande Fratello VIP 2021. E di conseguenza non è affatto stupita delle problematiche che sono sorte tra lui e la sua attuale compagna, Delia Duran, le cui parole hanno di fatto sancito la fine dell’amicizia tra Alex e Soleil Sorge. Intercettata di recente dalla redazione di fanpage, l’ex di Belli ha preferito smarcarsi evitando commenti su una persona che ritiene evidentemente negativa. “Ho visto le sue reazioni su Internet. Il suo comportamento non solo verso le donne ma proprio verso gli esseri umani è talmente brutto che preferisco non apparire mai più legata al suo personaggio”, ha dichiarato sdegnata.

Alex Belli chi "sceglierà" tra Delia Duran e Soleil Sorge?/ Oggi lo scontro con la "moglie" al GF VIP

Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli ci va giù pesante: “Aggressivo e menefreghista”

Nella medesima intervista, Katarina Raniakova ha bacchettato Alex Belli per i suoi modi di fare, anche fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Evidentemente i due non si sono lasciati bene e dalle parole della sua ex moglie traspare disprezzo e delusione. “Trovo tanto triste e brutto il suo comportamento presuntuoso, aggressivo, menefreghista verso chiunque. Non ha rispetto per nessuno, né per gli abitanti della casa, né per le persone fuori”, le parole di Katarina Raniakova.

Delia Duran, moglie Alex Belli/ Sfogo social prima del nuovo confronto al GF Vip

La sua ex moglie, nel 2015, quando Alex Belli era in gara all’Isola dei Famosi, si trovò in una situazione molto simile a quella di Delia Duran. Infatti l’attore si era avvicinato particolarmente alla bellissima modella Cristina Buccino, costringendo la Raniakova ad intervenire in diretta per pretendere rispetto.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli, lite con Alex Belli al GF Vip/ "Ti tiro una sberla, maleducato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA