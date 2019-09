Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli/ “Delia Duran? Non dureranno per sempre”

Katarina Raniakova, una rottura con Alex Belli ricca di litigi negli ultimi anni…

Katarina Raniakova è stata la prima e unica moglie, anzi ex, di Alex Belli. Il loro matrimonio però è durato solo quattro anni e si è concluso nel 2017. La frattura fra i due è stata importante e negli anni i litigi non sono di certo mancati. Soprattutto quando la modella slovacca ha rivelato che il concorrente di Temptation Island Vip 2 non può avere figli. Una sentenza emersa subito dopo la comparsa di Belli nella scorsa edizione del Grande Fratello, diviso fra l’attuale fidanzata Delia Duran e l’ex Mila Suarez. “Purtroppo non durerà per sempre“, ha anche aggiunto la Raniakova in merito al rapporto fra la Duran e Alex. Ai suoi occhi il countdown è iniziato già da tempo e bisogna solo aspettare, prima che lui trovi un’altra donna da guardare. Senza considerare che lui, dice, avrebbe l’abitudine di parlare di fare una famiglia, avere dei figli, pur sapendo di non poterne avere. Un’ipotesi legata al fatto che abbiano provato, durante le nozze, ad avere degli eredi e che non ci siano mai riusciti. Sempre a mezzo social, all’epoca Belli ha risposto accusando l’ex di voler solo ottenere un po’ di visibilità. Da quando Alex è entrato a far parte del reality però, Katarina ha scelto di non intervenire in alcun modo e dire la sua sulla sua decisione. Si tratta di un silenzio volontario oppure attende solo la puntata di oggi, quando scopriremo qualcosa di più sulla coppia?

Katarina Raniakova: il matrimonio e il tradimento di Alex Belli

Cinque anni di convivenza, poi un matrimonio di altri quattro ed infine l’addio: fra Katarina Raniakova e Alex Belli non c’è stata alcuna possibilità di avere un futuro insieme. L’attuale concorrente di Temptation Island Vip 2 ha vissuto fin dai primi istanti una vera e propria guerra con la sua ex, ma la fine era già in atto. Poi i due sono riusciti a fare pace oltre un anno più tardi, ma solo dopo aver fatto fuoco e fiamme sui social. Una serenità raggiunta tra l’altro con lo spuntare di Mila Suarez al fianco di Belli, prima ancora che lui decidesse di troncare la loro relazione per iniziarne un’altra con Delia Duran, la sua attuale fidanzata. In realtà la crisi fra l’attore e la Raniakova risale ai primissimi anni di nozze, a causa di quel tradimento che lui ha ammesso. Durante un’intervista a Vanity Fair, Alex ha confessato persino di aver vissuto più momenti negativi che positivi al fianco dell’ex moglie. “Alla fine noi siamo più importanti”, ha detto all’epoca, quando la nube del divorzio sembrava lontana. Eppure non è stato quel tradimento a far vacillare la loro coppia, visto che sempre in quel periodo l’artista ha parlato di colpe da entrambe le parti. In seguito alla fine del loro rapporto, nessun uomo è invece apparso al fianco di Katarina. Su Instagram la vediamo con le amiche oppure da sola e l’unica presenza particolare al suo fianco è quella del suo gattino.

