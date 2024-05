Kate Middleton sostituita da Beatrice di York?/ L’indiscrezione: accompagnerà William negli impegni pubblici

Kate Middleton sarà sostituita da Beatrice di York, cugina di William? L’indiscrezione, riportata da Agi, arriva dai corridoi di Buckingham Palace. È evidente infatti che la Principessa del Galles non potrà partecipare agli impegni pubblici ancora per molto tempo a causa del suo stato di salute compromesso, tanto che una potenziale data di ritorno non è stata annunciata. Addirittura si rincorrono le voci per cui Kate Middleton sia dimagrita e irriconoscibile. Notizie allarmanti, è così che il futuro Re, complice la malattia del padre Carlo, fin troppo spesso in questi mesi si sta ritrovando da solo. Anche perché il fratello Harry e la cognata Meghan sono ben lontani dal Regno Unito, oltre che poco graditi.

Una soluzione al problema potrebbe essere rappresentata proprio da Beatrice di York, primogenita di Andrea e Sarah Ferguson, che ha 35 anni e ha qualche anno fa sposato Edoardo Mapelli Mozzi, nobile di origini italiane. La famiglia finora è sempre rimasta nell’ombra a causa degli scandali provocati dal padre, ma qualcosa adesso potrebbe cambiare.

Il futuro ruolo di Beatrice di York: sostituirà Kate Middleton?

I rumors relativi alla possibilità che Kate Middleton venga sostituita da Beatrice di York sono emersi proprio dopo la presenza di quest’ultima a una festa in giardino a Buckingham Palace organizzata proprio da William per risollevare gli animi compromessi di queste settimane. A presenziare c’erano anche altri cugini: la principessa Eugenia di York, Zara Tindall e Peter Phillips. Insomma, tutte le giovani leve della Famiglia Reale, come impegnate in una sorta di casting per comprendere chi potrebbe accompagnare il futuro Re nei prossimi impegni ufficiali.

La candidata di prima linea come vice Kate Middleton sembrerebbe essere proprio Beatrice di York, che non ha un lavoro che la impegna particolarmente ed è una donna di classe. Il suo carattere brillante è sempre emerso nelle poche apparizioni. Tutto, però, dipenderà dalle volontà di Carlo, che ha sempre voluto allontanare il duca di York Andrea e i suoi eredi dalla corte. È da capire se accetterà questo compromesso o meno.











