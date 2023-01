Kate Middleton troppo magra: ricoverata d’urgenza in ospedale?/ Spunta indiscrezione…

Kate Middleton troppo magra?

Paura in Inghilterra per la salute di Kate Middleton? Sulle condizioni della moglie del Principe William spunta la clamorosa indiscrezione secondo cui sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa del peso. Kate ha sempre avuto un fisico longilineo, ma secondo alcuni rumors, pare che sia sempre più magra. Alta 1,75 metri, peserebbe appena 47 kg. Il peso della Middleton sarebbe diminuito sempre di più negli ultimi anni. Dopo la terza gravidanza, la Middleton sarebbe dimagrita sempre di più fino a pesare appena 47.5 kg. Troppo poco per una donna della sua altezza.

Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata dalla Royal Family. Tuttavia, secondo la rivista Neue Post, la principessa sarebbe stata addirittura ricoverata d’urgenza a causa del suo peso che continuerebbe a preoccupare la Famiglia Reale.

Rumors sullo stato di salute di Kate Middleton

Non è la prima volta che si diffondono rumors sullo stato di salute di Kate Middleton legato al peso. Negli ultimi anni, infatti, sono state diverse le indiscrezioni secondo cui la moglie del Principe William avrebbe problemi con il proprio peso. Ci sarebbe chi addirittura parla di disturbi alimentari. Rumors che, tuttavia, non sono mai stato confermati dalla Royal Family che mantiene il massimo riserbo su tali voci.

Nessuna conferma e nessuna smentita da parte della Royal Family che mantiene massima riservatezza sulle condizioni dei propri membri. Anche i sudditi, tuttavia, avrebbero notato la magrezza della della Middleton che continua ad essere presente sempre a tutti gli impegni pubblici.

