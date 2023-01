Kate Middleton: la lite con Meghan Markle/ Prime tensioni per un lip gloss, poi…

Kate Middleton e Meghan Markle, storia di un’intesa mai trovata

Non è un mistero che Kate Middleton e Meghan Markle non siano mai andate d’amore e d’accordo. In questo senso, si fa spesso riferimento ad uno dei tanti “primi scontri” che sarebbe avvenuto nel 2018, l’anno delle nozze tra Harry e Meghan. Tra le tante rivelazione del principe, alcune di queste nella sua autobiografia Spare, uno dei primi episodi divisivi tra le cognate avrebbe avuto come protagonista un lip gloss. A quanto pare, già in quella circostanza, dove Kate Middleton e Meghan Markle si scambiarono un semplice lucidalabbra, le due cognate non si risparmiarono frecciatine al veleno, dando vita ad una lunga serie di scambi pepati.

“Avremmo dovuto riderci sopra“, scrive Harry, ma invece non fu così. Secondo il principe, la stampa captò che le ruggini tra le due cognate, muovendo accuse a Kate di essere tesa perché “sapeva che d’ora in avanti sarebbe stata sempre paragonata a Meghan e obbligata a competere con lei”. La situazione, da quel momento in poi, si rivelò più tesa e soprattutto intricata, con Meghan e Kate sempre più lontane dal trovare un’intesa o raggiungere una sorta di tregua.

Kate Middleton e Meghan Markle, tanti scontri, anche per motivi futili: dal lip gloss alle critiche di William

Se l’episodio del lip gloss scatenò le prime tensioni tra Kate e Meghan, l’arrivo delle nozze alimentò i dissapori, con nuove incomprensioni e malintesi. Si vocifera infatti che, ad un certo punto, Meghan Markle disse a Kate, che all’epoca aveva appena messo al mondo il suo terzo figlio, che aveva la testa di “una bambina a causa degli ormoni”. Proprio nel momento in cui era attesa una sorta di rappacificazione, con tanto di scuse ufficiali, pare che William mantenne un atteggiamento molto critico con Meghan, con Harry che – di conseguenza – gli chiese dii fare un passo indietro, evitando determinati atteggiamenti nei confronti della moglie.

Da quel momento in avanti, la rottura insanabile, con la fine dei cosiddetti “Fab Four” e con l’allontanamento di Harry e Meghan dalla royal family. Un allontanamento che, al contrario di quanto si potesse pensare, non ha posto fine ai rumors e ai chiacchiericci sul rapporto Kate Middleton e Meghan Markle. Semmai li ha alimentati.











