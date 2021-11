Katharina Miroslawa a Che fine ha fatto Baby Jane?/ L’incontro con Franca Leosini

Che fine ha fatto Baby Jane? Il programma di Franca Leosini su Rai 3

Questa sera, martedì 11 novembre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di “Che fine ha fatto Baby Jane?”, il nuovo programma di Franca Leosini. Settimana scorsa, la prima puntata dedicata a Filippo Addamo, è stata seguita da 987.000 spettatori con il 4.6% di share (nella presentazione 801.000 e 3.3%).

La protagonista della seconda puntata è Katharina Miroslawa, ex ballerina e spogliarellista polacca, condannata ne 1992 per l’omicidio del suo amante Carlo Mazza, ricco imprenditore emiliano, ucciso con due colpi di pistola nel febbraio del 1986 dall’ex marito Witold Kielbanski. La donna si è sempre proclamata innocente: tesi sostenuta anche dall’ex marito Witold proprio davanti alle telecamere di “Storie maledette”, alle quali rivelò che il piano di uccidere Carlo Mazza fu solo opera sua, poiché accecato dalla gelosia.

La seconda puntata: Katharina Miroslawa

La seconda puntata di “Che fine ha fatto Baby Jane?”, in onda giovedì 11 novembre alle 21.20, si intitola “Una, nessuna, Katharina”. La protagonista è Katharina Miroslawa, condannata a 21 anni e sei mesi come mandante morale dell’omicidio di Carlo Mazza, ucciso dal suo ex marito Witold Kielbanski. Un omicidio del quale la donna ha sempre negato ogni responsabilità ma per il quale è stata condannata nel 1993. Dopo un’avventurosa latitanza, in carcere è entrata solo nel 2000 e da otto anni è tornata in libertà, scontando solo 13 anni invece dei 21 previsti.

“È a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta che, alle note della cronaca rosa e successivamente anche di quella nera, sale il suo nome. Sotto gli occhi roventi del popolo del night, danzava. Ma a fermare la musica e la danza furono due colpi di pistola”, inizia così il racconto di Franca Leosini dedicato all’ex ballerina polacca. La giornalista aveva già incontrato Katharina Miroslawa nel 2001 nel carcere di Venezia per “Storie Italiane”. Ma che donna è oggi Katharina Miroslawa? Come vive e come convive con il suo passato?

Che fine ha fatto Baby Jane? diretta streaming, podcast e replica

“Che fine ha fatto Baby Jane?” con la seconda puntata in programma oggi, giovedì 11 novembre 2021 potrà essere seguito non solo in tv, su Rai3 dalle ore 21.20 circa ma anche in diretta streaming sul sito RaiPlay nella sezione “dirette”.

Per la prima volta in assoluto, inoltre, i primi due episodi del programma di Franca Leosini potranno essere visti anche su RaiPlay Radio con un podcast di Rai Radio 1 di otto puntate (le ultime quattro relative all’appuntamento di oggi saranno disponibili a partire da domani 12 novembre). Tramite la sezione on demand, inoltre, è possibile recuperare la replica streaming della seconda puntata non solo attraverso il sito ma anche tramite l’app ufficiale RaiPlay.



